- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VUSE: Vident U.S. Equity Strategy ETF
A taxa do VUSE para hoje mudou para -0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 66.04 e o mais alto foi 66.33.
Veja a dinâmica do par de moedas Vident U.S. Equity Strategy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VUSE Notícias
- Is Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) a Strong ETF Right Now?
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Record-High Price To Sales But Not For Equal Weight
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- S&P 500 Snapshot: 4-Day Win Streak Snapped
- 2026 Expected S&P 500 EPS Hasn’t Wavered Much From Expected 14% Growth Rate
- The Life Of A Fed Chair
- What Should You Expect During A Bull Market For Stocks?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VUSE hoje?
Hoje Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) está avaliado em 66.33. O instrumento é negociado dentro de -0.35%, o fechamento de ontem foi 66.56, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VUSE em tempo real.
As ações de Vident U.S. Equity Strategy ETF pagam dividendos?
Atualmente Vident U.S. Equity Strategy ETF está avaliado em 66.33. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.18% e USD. Monitore os movimentos de VUSE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VUSE?
Você pode comprar ações de Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) pelo preço atual 66.33. Ordens geralmente são executadas perto de 66.33 ou 66.63, enquanto 10 e 0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VUSE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VUSE?
Investir em Vident U.S. Equity Strategy ETF envolve considerar a faixa anual 50.43 - 67.28 e o preço atual 66.33. Muitos comparam 4.33% e 18.17% antes de enviar ordens em 66.33 ou 66.63. Estude as mudanças diárias de preço de VUSE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Vident U.S. Equity Strategy ETF?
O maior preço de Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) no último ano foi 67.28. As ações oscilaram bastante dentro de 50.43 - 67.28, e a comparação com 66.56 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vident U.S. Equity Strategy ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Vident U.S. Equity Strategy ETF?
O menor preço de Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) no ano foi 50.43. A comparação com o preço atual 66.33 e 50.43 - 67.28 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VUSE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VUSE?
No passado Vident U.S. Equity Strategy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 66.56 e 16.18% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 66.56
- Open
- 66.21
- Bid
- 66.33
- Ask
- 66.63
- Low
- 66.04
- High
- 66.33
- Volume
- 10
- Mudança diária
- -0.35%
- Mudança mensal
- 4.33%
- Mudança de 6 meses
- 18.17%
- Mudança anual
- 16.18%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8