CotaçõesSeções
Moedas / VUSE
Voltar para Ações

VUSE: Vident U.S. Equity Strategy ETF

66.33 USD 0.23 (0.35%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VUSE para hoje mudou para -0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 66.04 e o mais alto foi 66.33.

Veja a dinâmica do par de moedas Vident U.S. Equity Strategy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VUSE Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VUSE hoje?

Hoje Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) está avaliado em 66.33. O instrumento é negociado dentro de -0.35%, o fechamento de ontem foi 66.56, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VUSE em tempo real.

As ações de Vident U.S. Equity Strategy ETF pagam dividendos?

Atualmente Vident U.S. Equity Strategy ETF está avaliado em 66.33. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.18% e USD. Monitore os movimentos de VUSE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VUSE?

Você pode comprar ações de Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) pelo preço atual 66.33. Ordens geralmente são executadas perto de 66.33 ou 66.63, enquanto 10 e 0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VUSE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VUSE?

Investir em Vident U.S. Equity Strategy ETF envolve considerar a faixa anual 50.43 - 67.28 e o preço atual 66.33. Muitos comparam 4.33% e 18.17% antes de enviar ordens em 66.33 ou 66.63. Estude as mudanças diárias de preço de VUSE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Vident U.S. Equity Strategy ETF?

O maior preço de Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) no último ano foi 67.28. As ações oscilaram bastante dentro de 50.43 - 67.28, e a comparação com 66.56 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vident U.S. Equity Strategy ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Vident U.S. Equity Strategy ETF?

O menor preço de Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) no ano foi 50.43. A comparação com o preço atual 66.33 e 50.43 - 67.28 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VUSE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VUSE?

No passado Vident U.S. Equity Strategy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 66.56 e 16.18% após os eventos corporativos.

Faixa diária
66.04 66.33
Faixa anual
50.43 67.28
Fechamento anterior
66.56
Open
66.21
Bid
66.33
Ask
66.63
Low
66.04
High
66.33
Volume
10
Mudança diária
-0.35%
Mudança mensal
4.33%
Mudança de 6 meses
18.17%
Mudança anual
16.18%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8