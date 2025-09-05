- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VUSE: Vident U.S. Equity Strategy ETF
Der Wechselkurs von VUSE hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.04 bis zu einem Hoch von 66.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vident U.S. Equity Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VUSE News
- Is Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) a Strong ETF Right Now?
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Record-High Price To Sales But Not For Equal Weight
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- S&P 500 Snapshot: 4-Day Win Streak Snapped
- 2026 Expected S&P 500 EPS Hasn’t Wavered Much From Expected 14% Growth Rate
- The Life Of A Fed Chair
- What Should You Expect During A Bull Market For Stocks?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VUSE heute?
Die Aktie von Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) notiert heute bei 66.33. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.35% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 66.56 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von VUSE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VUSE Dividenden?
Vident U.S. Equity Strategy ETF wird derzeit mit 66.33 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.18% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VUSE zu verfolgen.
Wie kaufe ich VUSE-Aktien?
Sie können Aktien von Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) zum aktuellen Kurs von 66.33 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 66.33 oder 66.63 platziert, während 10 und 0.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VUSE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VUSE-Aktien?
Bei einer Investition in Vident U.S. Equity Strategy ETF müssen die jährliche Spanne 50.43 - 67.28 und der aktuelle Kurs 66.33 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.33% und 18.17%, bevor sie Orders zu 66.33 oder 66.63 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VUSE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Vident U.S. Equity Strategy ETF?
Der höchste Kurs von Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) im vergangenen Jahr lag bei 67.28. Innerhalb von 50.43 - 67.28 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 66.56 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vident U.S. Equity Strategy ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Vident U.S. Equity Strategy ETF?
Der niedrigste Kurs von Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) im Laufe des Jahres betrug 50.43. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 66.33 und der Spanne 50.43 - 67.28 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VUSE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VUSE statt?
Vident U.S. Equity Strategy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 66.56 und 16.18% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 66.56
- Eröffnung
- 66.21
- Bid
- 66.33
- Ask
- 66.63
- Tief
- 66.04
- Hoch
- 66.33
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -0.35%
- Monatsänderung
- 4.33%
- 6-Monatsänderung
- 18.17%
- Jahresänderung
- 16.18%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8