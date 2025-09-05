KurseKategorien
VUSE: Vident U.S. Equity Strategy ETF

66.33 USD 0.23 (0.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VUSE hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.04 bis zu einem Hoch von 66.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vident U.S. Equity Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Wie ist der Aktienkurs von VUSE heute?

Die Aktie von Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) notiert heute bei 66.33. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.35% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 66.56 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von VUSE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie VUSE Dividenden?

Vident U.S. Equity Strategy ETF wird derzeit mit 66.33 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.18% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VUSE zu verfolgen.

Wie kaufe ich VUSE-Aktien?

Sie können Aktien von Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) zum aktuellen Kurs von 66.33 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 66.33 oder 66.63 platziert, während 10 und 0.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VUSE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in VUSE-Aktien?

Bei einer Investition in Vident U.S. Equity Strategy ETF müssen die jährliche Spanne 50.43 - 67.28 und der aktuelle Kurs 66.33 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.33% und 18.17%, bevor sie Orders zu 66.33 oder 66.63 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VUSE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Vident U.S. Equity Strategy ETF?

Der höchste Kurs von Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) im vergangenen Jahr lag bei 67.28. Innerhalb von 50.43 - 67.28 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 66.56 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vident U.S. Equity Strategy ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Vident U.S. Equity Strategy ETF?

Der niedrigste Kurs von Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) im Laufe des Jahres betrug 50.43. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 66.33 und der Spanne 50.43 - 67.28 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VUSE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von VUSE statt?

Vident U.S. Equity Strategy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 66.56 und 16.18% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
66.04 66.33
Jahresspanne
50.43 67.28
Vorheriger Schlusskurs
66.56
Eröffnung
66.21
Bid
66.33
Ask
66.63
Tief
66.04
Hoch
66.33
Volumen
10
Tagesänderung
-0.35%
Monatsänderung
4.33%
6-Monatsänderung
18.17%
Jahresänderung
16.18%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8