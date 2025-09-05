КотировкиРазделы
VUSE: Vident U.S. Equity Strategy ETF

66.56 USD 0.44 (0.67%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VUSE за сегодня изменился на 0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.29, а максимальная — 66.76.

Следите за динамикой Vident U.S. Equity Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VUSE сегодня?

Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) сегодня оценивается на уровне 66.56. Инструмент торгуется в пределах 0.67%, вчерашнее закрытие составило 66.12, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VUSE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vident U.S. Equity Strategy ETF?

Vident U.S. Equity Strategy ETF в настоящее время оценивается в 66.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.59% и USD. Отслеживайте движения VUSE на графике в реальном времени.

Как купить акции VUSE?

Вы можете купить акции Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) по текущей цене 66.56. Ордера обычно размещаются около 66.56 или 66.86, тогда как 15 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VUSE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VUSE?

Инвестирование в Vident U.S. Equity Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 50.43 - 67.28 и текущей цены 66.56. Многие сравнивают 4.69% и 18.58% перед размещением ордеров на 66.56 или 66.86. Изучайте ежедневные изменения цены VUSE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vident U.S. Equity Strategy ETF?

Самая высокая цена Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) за последний год составила 67.28. Акции заметно колебались в пределах 50.43 - 67.28, сравнение с 66.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vident U.S. Equity Strategy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vident U.S. Equity Strategy ETF?

Самая низкая цена Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) за год составила 50.43. Сравнение с текущими 66.56 и 50.43 - 67.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VUSE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VUSE?

В прошлом Vident U.S. Equity Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 66.12 и 16.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
66.29 66.76
Годовой диапазон
50.43 67.28
Предыдущее закрытие
66.12
Open
66.76
Bid
66.56
Ask
66.86
Low
66.29
High
66.76
Объем
15
Дневное изменение
0.67%
Месячное изменение
4.69%
6-месячное изменение
18.58%
Годовое изменение
16.59%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8