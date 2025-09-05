- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VUSE: Vident U.S. Equity Strategy ETF
Курс VUSE за сегодня изменился на 0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.29, а максимальная — 66.76.
Следите за динамикой Vident U.S. Equity Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VUSE
- Is Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) a Strong ETF Right Now?
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Record-High Price To Sales But Not For Equal Weight
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- S&P 500 Snapshot: 4-Day Win Streak Snapped
- 2026 Expected S&P 500 EPS Hasn’t Wavered Much From Expected 14% Growth Rate
- The Life Of A Fed Chair
- What Should You Expect During A Bull Market For Stocks?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VUSE сегодня?
Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) сегодня оценивается на уровне 66.56. Инструмент торгуется в пределах 0.67%, вчерашнее закрытие составило 66.12, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VUSE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vident U.S. Equity Strategy ETF?
Vident U.S. Equity Strategy ETF в настоящее время оценивается в 66.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.59% и USD. Отслеживайте движения VUSE на графике в реальном времени.
Как купить акции VUSE?
Вы можете купить акции Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) по текущей цене 66.56. Ордера обычно размещаются около 66.56 или 66.86, тогда как 15 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VUSE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VUSE?
Инвестирование в Vident U.S. Equity Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 50.43 - 67.28 и текущей цены 66.56. Многие сравнивают 4.69% и 18.58% перед размещением ордеров на 66.56 или 66.86. Изучайте ежедневные изменения цены VUSE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vident U.S. Equity Strategy ETF?
Самая высокая цена Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) за последний год составила 67.28. Акции заметно колебались в пределах 50.43 - 67.28, сравнение с 66.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vident U.S. Equity Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vident U.S. Equity Strategy ETF?
Самая низкая цена Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) за год составила 50.43. Сравнение с текущими 66.56 и 50.43 - 67.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VUSE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VUSE?
В прошлом Vident U.S. Equity Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 66.12 и 16.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 66.12
- Open
- 66.76
- Bid
- 66.56
- Ask
- 66.86
- Low
- 66.29
- High
- 66.76
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.67%
- Месячное изменение
- 4.69%
- 6-месячное изменение
- 18.58%
- Годовое изменение
- 16.59%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8