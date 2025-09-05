报价部分
货币 / VUSE
回到股票

VUSE: Vident U.S. Equity Strategy ETF

66.05 USD 0.51 (0.77%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VUSE汇率已更改-0.77%。当日，交易品种以低点66.04和高点66.31进行交易。

关注Vident U.S. Equity Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VUSE新闻

常见问题解答

VUSE股票今天的价格是多少？

Vident U.S. Equity Strategy ETF股票今天的定价为66.05。它在-0.77%范围内交易，昨天的收盘价为66.56，交易量达到5。VUSE的实时价格图表显示了这些更新。

Vident U.S. Equity Strategy ETF股票是否支付股息？

Vident U.S. Equity Strategy ETF目前的价值为66.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.69%和USD。实时查看图表以跟踪VUSE走势。

如何购买VUSE股票？

您可以以66.05的当前价格购买Vident U.S. Equity Strategy ETF股票。订单通常设置在66.05或66.35附近，而5和0.02%显示市场活动。立即关注VUSE的实时图表更新。

如何投资VUSE股票？

投资Vident U.S. Equity Strategy ETF需要考虑年度范围50.43 - 67.28和当前价格66.05。许多人在以66.05或66.35下订单之前，会比较3.88%和。实时查看VUSE价格图表，了解每日变化。

Vident U.S. Equity Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vident U.S. Equity Strategy ETF的最高价格是67.28。在50.43 - 67.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vident U.S. Equity Strategy ETF的绩效。

Vident U.S. Equity Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Vident U.S. Equity Strategy ETF（VUSE）的最低价格为50.43。将其与当前的66.05和50.43 - 67.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VUSE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VUSE股票是什么时候拆分的？

Vident U.S. Equity Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、66.56和15.69%中可见。

日范围
66.04 66.31
年范围
50.43 67.28
前一天收盘价
66.56
开盘价
66.04
卖价
66.05
买价
66.35
最低价
66.04
最高价
66.31
交易量
5
日变化
-0.77%
月变化
3.88%
6个月变化
17.67%
年变化
15.69%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8