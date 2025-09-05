CotationsSections
Devises / VUSE
VUSE: Vident U.S. Equity Strategy ETF

66.56 USD 0.44 (0.67%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VUSE a changé de 0.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.29 et à un maximum de 66.76.

Suivez la dynamique Vident U.S. Equity Strategy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

VUSE Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action VUSE aujourd'hui ?

L'action Vident U.S. Equity Strategy ETF est cotée à 66.56 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.67%, a clôturé hier à 66.12 et son volume d'échange a atteint 15. Le graphique en temps réel du cours de VUSE présente ces mises à jour.

L'action Vident U.S. Equity Strategy ETF verse-t-elle des dividendes ?

Vident U.S. Equity Strategy ETF est actuellement valorisé à 66.56. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 16.59% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VUSE.

Comment acheter des actions VUSE ?

Vous pouvez acheter des actions Vident U.S. Equity Strategy ETF au cours actuel de 66.56. Les ordres sont généralement placés à proximité de 66.56 ou de 66.86, le 15 et le -0.30% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VUSE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action VUSE ?

Investir dans Vident U.S. Equity Strategy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 50.43 - 67.28 et le prix actuel 66.56. Beaucoup comparent 4.69% et 18.58% avant de passer des ordres à 66.56 ou 66.86. Consultez le graphique du cours de VUSE en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Vident U.S. Equity Strategy ETF ?

Le cours le plus élevé de Vident U.S. Equity Strategy ETF l'année dernière était 67.28. Au cours de 50.43 - 67.28, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 66.12 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vident U.S. Equity Strategy ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Vident U.S. Equity Strategy ETF ?

Le cours le plus bas de Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) sur l'année a été 50.43. Sa comparaison avec 66.56 et 50.43 - 67.28 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VUSE sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action VUSE a-t-elle été divisée ?

Vident U.S. Equity Strategy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 66.12 et 16.59% après les opérations sur titres.

Range quotidien
66.29 66.76
Range Annuel
50.43 67.28
Clôture Précédente
66.12
Ouverture
66.76
Bid
66.56
Ask
66.86
Plus Bas
66.29
Plus Haut
66.76
Volume
15
Changement quotidien
0.67%
Changement Mensuel
4.69%
Changement à 6 Mois
18.58%
Changement Annuel
16.59%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8