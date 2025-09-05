CotizacionesSecciones
VUSE: Vident U.S. Equity Strategy ETF

66.05 USD 0.51 (0.77%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VUSE de hoy ha cambiado un -0.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 66.04, mientras que el máximo ha alcanzado 66.31.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Vident U.S. Equity Strategy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de VUSE hoy?

Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) se evalúa hoy en 66.05. El instrumento se negocia dentro de -0.77%; el cierre de ayer ha sido 66.56 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VUSE en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Vident U.S. Equity Strategy ETF?

Vident U.S. Equity Strategy ETF se evalúa actualmente en 66.05. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 15.69% y USD. Monitoree los movimientos de VUSE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de VUSE?

Puede comprar acciones de Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) al precio actual de 66.05. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 66.05 o 66.35, mientras que 5 y 0.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VUSE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de VUSE?

Invertir en Vident U.S. Equity Strategy ETF implica tener en cuenta el rango anual 50.43 - 67.28 y el precio actual 66.05. Muchos comparan 3.88% y 17.67% antes de colocar órdenes en 66.05 o 66.35. Estudie los cambios diarios de precios de VUSE en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Vident U.S. Equity Strategy ETF?

El precio más alto de Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) en el último año ha sido 67.28. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 50.43 - 67.28, una comparación con 66.56 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vident U.S. Equity Strategy ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Vident U.S. Equity Strategy ETF?

El precio más bajo de Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) para el año ha sido 50.43. La comparación con los actuales 66.05 y 50.43 - 67.28 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VUSE en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VUSE?

En el pasado, Vident U.S. Equity Strategy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 66.56 y 15.69% después de las acciones corporativas.

Rango diario
66.04 66.31
Rango anual
50.43 67.28
Cierres anteriores
66.56
Open
66.04
Bid
66.05
Ask
66.35
Low
66.04
High
66.31
Volumen
5
Cambio diario
-0.77%
Cambio mensual
3.88%
Cambio a 6 meses
17.67%
Cambio anual
15.69%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8