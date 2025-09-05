- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VUSE: Vident U.S. Equity Strategy ETF
Il tasso di cambio VUSE ha avuto una variazione del 0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 66.29 e ad un massimo di 66.76.
Segui le dinamiche di Vident U.S. Equity Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VUSE News
- Is Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) a Strong ETF Right Now?
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Record-High Price To Sales But Not For Equal Weight
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- S&P 500 Snapshot: 4-Day Win Streak Snapped
- 2026 Expected S&P 500 EPS Hasn’t Wavered Much From Expected 14% Growth Rate
- The Life Of A Fed Chair
- What Should You Expect During A Bull Market For Stocks?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VUSE oggi?
Oggi le azioni Vident U.S. Equity Strategy ETF sono prezzate a 66.56. Viene scambiato all'interno di 0.67%, la chiusura di ieri è stata 66.12 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VUSE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vident U.S. Equity Strategy ETF pagano dividendi?
Vident U.S. Equity Strategy ETF è attualmente valutato a 66.56. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.59% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VUSE.
Come acquistare azioni VUSE?
Puoi acquistare azioni Vident U.S. Equity Strategy ETF al prezzo attuale di 66.56. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 66.56 o 66.86, mentre 15 e -0.30% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VUSE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VUSE?
Investire in Vident U.S. Equity Strategy ETF implica considerare l'intervallo annuale 50.43 - 67.28 e il prezzo attuale 66.56. Molti confrontano 4.69% e 18.58% prima di effettuare ordini su 66.56 o 66.86. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VUSE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Vident U.S. Equity Strategy ETF?
Il prezzo massimo di Vident U.S. Equity Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 67.28. All'interno di 50.43 - 67.28, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 66.12 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vident U.S. Equity Strategy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Vident U.S. Equity Strategy ETF?
Il prezzo più basso di Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) nel corso dell'anno è stato 50.43. Confrontandolo con gli attuali 66.56 e 50.43 - 67.28 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VUSE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VUSE?
Vident U.S. Equity Strategy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 66.12 e 16.59%.
- Chiusura Precedente
- 66.12
- Apertura
- 66.76
- Bid
- 66.56
- Ask
- 66.86
- Minimo
- 66.29
- Massimo
- 66.76
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- 0.67%
- Variazione Mensile
- 4.69%
- Variazione Semestrale
- 18.58%
- Variazione Annuale
- 16.59%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8