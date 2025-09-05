QuotazioniSezioni
VUSE
VUSE: Vident U.S. Equity Strategy ETF

66.56 USD 0.44 (0.67%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VUSE ha avuto una variazione del 0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 66.29 e ad un massimo di 66.76.

Segui le dinamiche di Vident U.S. Equity Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VUSE oggi?

Oggi le azioni Vident U.S. Equity Strategy ETF sono prezzate a 66.56. Viene scambiato all'interno di 0.67%, la chiusura di ieri è stata 66.12 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VUSE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vident U.S. Equity Strategy ETF pagano dividendi?

Vident U.S. Equity Strategy ETF è attualmente valutato a 66.56. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.59% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VUSE.

Come acquistare azioni VUSE?

Puoi acquistare azioni Vident U.S. Equity Strategy ETF al prezzo attuale di 66.56. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 66.56 o 66.86, mentre 15 e -0.30% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VUSE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VUSE?

Investire in Vident U.S. Equity Strategy ETF implica considerare l'intervallo annuale 50.43 - 67.28 e il prezzo attuale 66.56. Molti confrontano 4.69% e 18.58% prima di effettuare ordini su 66.56 o 66.86. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VUSE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Vident U.S. Equity Strategy ETF?

Il prezzo massimo di Vident U.S. Equity Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 67.28. All'interno di 50.43 - 67.28, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 66.12 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vident U.S. Equity Strategy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Vident U.S. Equity Strategy ETF?

Il prezzo più basso di Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) nel corso dell'anno è stato 50.43. Confrontandolo con gli attuali 66.56 e 50.43 - 67.28 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VUSE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VUSE?

Vident U.S. Equity Strategy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 66.12 e 16.59%.

Intervallo Giornaliero
66.29 66.76
Intervallo Annuale
50.43 67.28
Chiusura Precedente
66.12
Apertura
66.76
Bid
66.56
Ask
66.86
Minimo
66.29
Massimo
66.76
Volume
15
Variazione giornaliera
0.67%
Variazione Mensile
4.69%
Variazione Semestrale
18.58%
Variazione Annuale
16.59%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8