VOX: Vanguard Communication Services ETF
A taxa do VOX para hoje mudou para -2.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 186.19 e o mais alto foi 189.18.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Communication Services ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VOX hoje?
Hoje Vanguard Communication Services ETF (VOX) está avaliado em 186.31. O instrumento é negociado dentro de 186.19 - 189.18, o fechamento de ontem foi 190.60, e o volume de negociação atingiu 396. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VOX em tempo real.
As ações de Vanguard Communication Services ETF pagam dividendos?
Atualmente Vanguard Communication Services ETF está avaliado em 186.31. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 25.27% e USD. Monitore os movimentos de VOX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VOX?
Você pode comprar ações de Vanguard Communication Services ETF (VOX) pelo preço atual 186.31. Ordens geralmente são executadas perto de 186.31 ou 186.61, enquanto 396 e -1.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VOX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VOX?
Investir em Vanguard Communication Services ETF envolve considerar a faixa anual 129.34 - 192.83 e o preço atual 186.31. Muitos comparam 0.27% e 24.68% antes de enviar ordens em 186.31 ou 186.61. Estude as mudanças diárias de preço de VOX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?
O maior preço de ETF Shares (VOX) no último ano foi 192.83. As ações oscilaram bastante dentro de 129.34 - 192.83, e a comparação com 190.60 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Communication Services ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?
O menor preço de ETF Shares (VOX) no ano foi 129.34. A comparação com o preço atual 186.31 e 129.34 - 192.83 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VOX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VOX?
No passado Vanguard Communication Services ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 190.60 e 25.27% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 190.60
- Open
- 188.19
- Bid
- 186.31
- Ask
- 186.61
- Low
- 186.19
- High
- 189.18
- Volume
- 396
- Mudança diária
- -2.25%
- Mudança mensal
- 0.27%
- Mudança de 6 meses
- 24.68%
- Mudança anual
- 25.27%
