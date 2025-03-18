КотировкиРазделы
VOX: Vanguard Communication Services ETF

186.31 USD 4.29 (2.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VOX за сегодня изменился на -2.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 186.19, а максимальная — 189.18.

Следите за динамикой Vanguard Communication Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VOX сегодня?

Vanguard Communication Services ETF (VOX) сегодня оценивается на уровне 186.31. Инструмент торгуется в пределах 186.19 - 189.18, вчерашнее закрытие составило 190.60, а торговый объем достиг 396. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VOX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Communication Services ETF?

Vanguard Communication Services ETF в настоящее время оценивается в 186.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.27% и USD. Отслеживайте движения VOX на графике в реальном времени.

Как купить акции VOX?

Вы можете купить акции Vanguard Communication Services ETF (VOX) по текущей цене 186.31. Ордера обычно размещаются около 186.31 или 186.61, тогда как 396 и -1.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VOX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VOX?

Инвестирование в Vanguard Communication Services ETF предполагает учет годового диапазона 129.34 - 192.83 и текущей цены 186.31. Многие сравнивают 0.27% и 24.68% перед размещением ордеров на 186.31 или 186.61. Изучайте ежедневные изменения цены VOX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VOX) за последний год составила 192.83. Акции заметно колебались в пределах 129.34 - 192.83, сравнение с 190.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Communication Services ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VOX) за год составила 129.34. Сравнение с текущими 186.31 и 129.34 - 192.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VOX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VOX?

В прошлом Vanguard Communication Services ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 190.60 и 25.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
186.19 189.18
Годовой диапазон
129.34 192.83
Предыдущее закрытие
190.60
Open
188.19
Bid
186.31
Ask
186.61
Low
186.19
High
189.18
Объем
396
Дневное изменение
-2.25%
Месячное изменение
0.27%
6-месячное изменение
24.68%
Годовое изменение
25.27%
30 октября, четверг
12:30
USD
ВВП кв/кв
Акт.
Прог.
3.1%
Пред.
3.8%
12:30
USD
Реальные расходы на личное потребление кв/кв
Акт.
Прог.
2.3%
Пред.
2.5%
12:30
USD
Продажи в составе ВВП кв/кв
Акт.
Прог.
4.6%
Пред.
7.5%
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
13:55
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.