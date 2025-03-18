- Обзор рынка
VOX: Vanguard Communication Services ETF
Курс VOX за сегодня изменился на -2.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 186.19, а максимальная — 189.18.
Следите за динамикой Vanguard Communication Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VOX сегодня?
Vanguard Communication Services ETF (VOX) сегодня оценивается на уровне 186.31. Инструмент торгуется в пределах 186.19 - 189.18, вчерашнее закрытие составило 190.60, а торговый объем достиг 396. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VOX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Communication Services ETF?
Vanguard Communication Services ETF в настоящее время оценивается в 186.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.27% и USD. Отслеживайте движения VOX на графике в реальном времени.
Как купить акции VOX?
Вы можете купить акции Vanguard Communication Services ETF (VOX) по текущей цене 186.31. Ордера обычно размещаются около 186.31 или 186.61, тогда как 396 и -1.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VOX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VOX?
Инвестирование в Vanguard Communication Services ETF предполагает учет годового диапазона 129.34 - 192.83 и текущей цены 186.31. Многие сравнивают 0.27% и 24.68% перед размещением ордеров на 186.31 или 186.61. Изучайте ежедневные изменения цены VOX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VOX) за последний год составила 192.83. Акции заметно колебались в пределах 129.34 - 192.83, сравнение с 190.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Communication Services ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VOX) за год составила 129.34. Сравнение с текущими 186.31 и 129.34 - 192.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VOX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VOX?
В прошлом Vanguard Communication Services ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 190.60 и 25.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 190.60
- Open
- 188.19
- Bid
- 186.31
- Ask
- 186.61
- Low
- 186.19
- High
- 189.18
- Объем
- 396
- Дневное изменение
- -2.25%
- Месячное изменение
- 0.27%
- 6-месячное изменение
- 24.68%
- Годовое изменение
- 25.27%
- Акт.
-
- Прог.
- 3.1%
- Пред.
- 3.8%
- Акт.
-
- Прог.
- 2.3%
- Пред.
- 2.5%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.6%
- Пред.
- 7.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.