KotasyonBölümler
Dövizler / VOX
Geri dön - Hisse senetleri

VOX: Vanguard Communication Services ETF

186.31 USD 4.29 (2.25%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VOX fiyatı bugün -2.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 186.19 ve Yüksek fiyatı olarak 189.18 aralığında işlem gördü.

Vanguard Communication Services ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VOX haberleri

Sıkça sorulan sorular

VOX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Vanguard Communication Services ETF hisse senedi 186.31 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 186.19 - 189.18 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 190.60 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 396 değerine ulaştı. VOX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Vanguard Communication Services ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Vanguard Communication Services ETF hisse senedi şu anda 186.31 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 25.27% ve USD değerlerini izler. VOX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VOX hisse senedi nasıl alınır?

Vanguard Communication Services ETF hisselerini şu anki 186.31 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 186.31 ve Ask 186.61 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 396 ve günlük değişim oranı -1.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VOX fiyat hareketlerini takip edin.

VOX hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Vanguard Communication Services ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 129.34 - 192.83 ve mevcut fiyatı 186.31 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 186.31 veya Ask 186.61 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.27% ve 6 aylık değişim oranı 24.68% değerlerini karşılaştırır. VOX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 192.83 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 129.34 - 192.83). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 190.60 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard Communication Services ETF performansını takip edin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

ETF Shares (VOX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 129.34 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 186.31 ve hareket ettiği yıllık aralık 129.34 - 192.83 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VOX fiyat hareketlerini izleyin.

VOX hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Vanguard Communication Services ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 190.60 ve yıllık değişim oranı 25.27% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
186.19 189.18
Yıllık aralık
129.34 192.83
Önceki kapanış
190.60
Açılış
188.19
Satış
186.31
Alış
186.61
Düşük
186.19
Yüksek
189.18
Hacim
396
Günlük değişim
-2.25%
Aylık değişim
0.27%
6 aylık değişim
24.68%
Yıllık değişim
25.27%
30 Ekim, Perşembe
12:30
USD
GSYİH (Çeyreklik)
Açıklanan
Beklenti
3.1%
Önceki
3.8%
12:30
USD
Reel PCE (Çeyreklik)
Açıklanan
Beklenti
2.3%
Önceki
2.5%
12:30
USD
GDP Satışları (Çeyreklik)
Açıklanan
Beklenti
4.6%
Önceki
7.5%
12:30
USD
Yeni İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Devam Eden İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:55
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki