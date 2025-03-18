CotationsSections
VOX: Vanguard Communication Services ETF

186.31 USD 4.29 (2.25%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VOX a changé de -2.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 186.19 et à un maximum de 189.18.

Suivez la dynamique Vanguard Communication Services ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action VOX aujourd'hui ?

L'action Vanguard Communication Services ETF est cotée à 186.31 aujourd'hui. Elle se négocie dans 186.19 - 189.18, a clôturé hier à 190.60 et son volume d'échange a atteint 396. Le graphique en temps réel du cours de VOX présente ces mises à jour.

L'action Vanguard Communication Services ETF verse-t-elle des dividendes ?

Vanguard Communication Services ETF est actuellement valorisé à 186.31. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 25.27% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VOX.

Comment acheter des actions VOX ?

Vous pouvez acheter des actions Vanguard Communication Services ETF au cours actuel de 186.31. Les ordres sont généralement placés à proximité de 186.31 ou de 186.61, le 396 et le -1.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VOX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action VOX ?

Investir dans Vanguard Communication Services ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 129.34 - 192.83 et le prix actuel 186.31. Beaucoup comparent 0.27% et 24.68% avant de passer des ordres à 186.31 ou 186.61. Consultez le graphique du cours de VOX en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 192.83. Au cours de 129.34 - 192.83, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 190.60 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Communication Services ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus bas de ETF Shares (VOX) sur l'année a été 129.34. Sa comparaison avec 186.31 et 129.34 - 192.83 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VOX sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action VOX a-t-elle été divisée ?

Vanguard Communication Services ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 190.60 et 25.27% après les opérations sur titres.

Range quotidien
186.19 189.18
Range Annuel
129.34 192.83
Clôture Précédente
190.60
Ouverture
188.19
Bid
186.31
Ask
186.61
Plus Bas
186.19
Plus Haut
189.18
Volume
396
Changement quotidien
-2.25%
Changement Mensuel
0.27%
Changement à 6 Mois
24.68%
Changement Annuel
25.27%
