VOX: Vanguard Communication Services ETF

186.31 USD 4.29 (2.25%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VOX de hoy ha cambiado un -2.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 186.19, mientras que el máximo ha alcanzado 189.18.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Communication Services ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de VOX hoy?

Vanguard Communication Services ETF (VOX) se evalúa hoy en 186.31. El instrumento se negocia dentro de 186.19 - 189.18; el cierre de ayer ha sido 190.60 y el volumen comercial ha alcanzado 396. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VOX en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard Communication Services ETF?

Vanguard Communication Services ETF se evalúa actualmente en 186.31. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 25.27% y USD. Monitoree los movimientos de VOX en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de VOX?

Puede comprar acciones de Vanguard Communication Services ETF (VOX) al precio actual de 186.31. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 186.31 o 186.61, mientras que 396 y -1.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VOX en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de VOX?

Invertir en Vanguard Communication Services ETF implica tener en cuenta el rango anual 129.34 - 192.83 y el precio actual 186.31. Muchos comparan 0.27% y 24.68% antes de colocar órdenes en 186.31 o 186.61. Estudie los cambios diarios de precios de VOX en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?

El precio más alto de ETF Shares (VOX) en el último año ha sido 192.83. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 129.34 - 192.83, una comparación con 190.60 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard Communication Services ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?

El precio más bajo de ETF Shares (VOX) para el año ha sido 129.34. La comparación con los actuales 186.31 y 129.34 - 192.83 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VOX en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VOX?

En el pasado, Vanguard Communication Services ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 190.60 y 25.27% después de las acciones corporativas.

Rango diario
186.19 189.18
Rango anual
129.34 192.83
Cierres anteriores
190.60
Open
188.19
Bid
186.31
Ask
186.61
Low
186.19
High
189.18
Volumen
396
Cambio diario
-2.25%
Cambio mensual
0.27%
Cambio a 6 meses
24.68%
Cambio anual
25.27%
31 octubre, viernes
12:30
USD
Índice Básico de Precio del PCE m/m
Act.
Pronós.
0.2%
Prev.
0.2%
12:30
USD
Índice Básico de Precio del PCE a/a
Act.
Pronós.
2.7%
Prev.
2.9%
12:30
USD
Índice de Precio del PCE m/m
Act.
Pronós.
0.2%
Prev.
0.3%
12:30
USD
Índice de Precio del PCE a/a
Act.
Pronós.
2.7%
Prev.
2.7%
12:30
USD
Gastos de las Personas Físicas m/m
Act.
Pronós.
0.3%
Prev.
0.6%
12:30
USD
Índice de Coste del Empleo t/t
Act.
Pronós.
0.9%
Prev.
0.9%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Recuento de Plataformas Petrolíferas de EE.UU de Baker Hughes
Act.
Pronós.
Prev.
420
17:00
USD
Recuento de plataformas petrolíferas en EE.UU. de Baker Hughes
Act.
Pronós.
Prev.
550
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Crudo de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Nasdaq 100 de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.