El tipo de cambio de VOX de hoy ha cambiado un -2.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 186.19, mientras que el máximo ha alcanzado 189.18.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Communication Services ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.