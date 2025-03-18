QuotazioniSezioni
Valute / VOX
Tornare a Azioni

VOX: Vanguard Communication Services ETF

186.31 USD 4.29 (2.25%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VOX ha avuto una variazione del -2.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 186.19 e ad un massimo di 189.18.

Segui le dinamiche di Vanguard Communication Services ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VOX News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VOX oggi?

Oggi le azioni Vanguard Communication Services ETF sono prezzate a 186.31. Viene scambiato all'interno di 186.19 - 189.18, la chiusura di ieri è stata 190.60 e il volume degli scambi ha raggiunto 396. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VOX mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vanguard Communication Services ETF pagano dividendi?

Vanguard Communication Services ETF è attualmente valutato a 186.31. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 25.27% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VOX.

Come acquistare azioni VOX?

Puoi acquistare azioni Vanguard Communication Services ETF al prezzo attuale di 186.31. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 186.31 o 186.61, mentre 396 e -1.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VOX sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VOX?

Investire in Vanguard Communication Services ETF implica considerare l'intervallo annuale 129.34 - 192.83 e il prezzo attuale 186.31. Molti confrontano 0.27% e 24.68% prima di effettuare ordini su 186.31 o 186.61. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VOX con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?

Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 192.83. All'interno di 129.34 - 192.83, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 190.60 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Communication Services ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?

Il prezzo più basso di ETF Shares (VOX) nel corso dell'anno è stato 129.34. Confrontandolo con gli attuali 186.31 e 129.34 - 192.83 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VOX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VOX?

Vanguard Communication Services ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 190.60 e 25.27%.

Intervallo Giornaliero
186.19 189.18
Intervallo Annuale
129.34 192.83
Chiusura Precedente
190.60
Apertura
188.19
Bid
186.31
Ask
186.61
Minimo
186.19
Massimo
189.18
Volume
396
Variazione giornaliera
-2.25%
Variazione Mensile
0.27%
Variazione Semestrale
24.68%
Variazione Annuale
25.27%
30 ottobre, giovedì
12:30
USD
PIL trim./trim.
Agire
Fcst
3.1%
Prev
3.8%
12:30
USD
PCE Reale trim./trim.
Agire
Fcst
2.3%
Prev
2.5%
12:30
USD
Vendite PIL trim./trim.
Agire
Fcst
4.6%
Prev
7.5%
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
13:55
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev