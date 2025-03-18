- Übersicht
VOX: Vanguard Communication Services ETF
Der Wechselkurs von VOX hat sich für heute um -2.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 186.19 bis zu einem Hoch von 189.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Communication Services ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VOX heute?
Die Aktie von Vanguard Communication Services ETF (VOX) notiert heute bei 186.31. Sie wird innerhalb einer Spanne von 186.19 - 189.18 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 190.60 und das Handelsvolumen erreichte 396. Das Live-Chart von VOX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VOX Dividenden?
Vanguard Communication Services ETF wird derzeit mit 186.31 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 25.27% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VOX zu verfolgen.
Wie kaufe ich VOX-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard Communication Services ETF (VOX) zum aktuellen Kurs von 186.31 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 186.31 oder 186.61 platziert, während 396 und -1.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VOX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VOX-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard Communication Services ETF müssen die jährliche Spanne 129.34 - 192.83 und der aktuelle Kurs 186.31 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.27% und 24.68%, bevor sie Orders zu 186.31 oder 186.61 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VOX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (VOX) im vergangenen Jahr lag bei 192.83. Innerhalb von 129.34 - 192.83 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 190.60 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Communication Services ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VOX) im Laufe des Jahres betrug 129.34. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 186.31 und der Spanne 129.34 - 192.83 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VOX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VOX statt?
Vanguard Communication Services ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 190.60 und 25.27% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 190.60
- Eröffnung
- 188.19
- Bid
- 186.31
- Ask
- 186.61
- Tief
- 186.19
- Hoch
- 189.18
- Volumen
- 396
- Tagesänderung
- -2.25%
- Monatsänderung
- 0.27%
- 6-Monatsänderung
- 24.68%
- Jahresänderung
- 25.27%
- Akt
-
- Erw
- 0.2%
- Vorh
- 0.2%
- Akt
-
- Erw
- 2.7%
- Vorh
- 2.9%
- Akt
-
- Erw
- 0.2%
- Vorh
- 0.3%
- Akt
-
- Erw
- 2.7%
- Vorh
- 2.7%
- Akt
-
- Erw
- 0.3%
- Vorh
- 0.6%
- Akt
-
- Erw
- 0.9%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 420
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 550
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh