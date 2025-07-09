CotaçõesSeções
VHT: Vanguard Health Care ETF

269.49 USD 2.89 (1.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VHT para hoje mudou para 1.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 267.33 e o mais alto foi 271.86.

Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Health Care ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VHT hoje?

Hoje Vanguard Health Care ETF (VHT) está avaliado em 269.49. O instrumento é negociado dentro de 267.33 - 271.86, o fechamento de ontem foi 266.60, e o volume de negociação atingiu 935. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VHT em tempo real.

As ações de Vanguard Health Care ETF pagam dividendos?

Atualmente Vanguard Health Care ETF está avaliado em 269.49. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.59% e USD. Monitore os movimentos de VHT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VHT?

Você pode comprar ações de Vanguard Health Care ETF (VHT) pelo preço atual 269.49. Ordens geralmente são executadas perto de 269.49 ou 269.79, enquanto 935 e 0.81% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VHT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VHT?

Investir em Vanguard Health Care ETF envolve considerar a faixa anual 234.13 - 278.61 e o preço atual 269.49. Muitos comparam 3.47% e 6.98% antes de enviar ordens em 269.49 ou 269.79. Estude as mudanças diárias de preço de VHT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?

O maior preço de ETF Shares (VHT) no último ano foi 278.61. As ações oscilaram bastante dentro de 234.13 - 278.61, e a comparação com 266.60 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Health Care ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?

O menor preço de ETF Shares (VHT) no ano foi 234.13. A comparação com o preço atual 269.49 e 234.13 - 278.61 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VHT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VHT?

No passado Vanguard Health Care ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 266.60 e -0.59% após os eventos corporativos.

Faixa diária
267.33 271.86
Faixa anual
234.13 278.61
Fechamento anterior
266.60
Open
267.33
Bid
269.49
Ask
269.79
Low
267.33
High
271.86
Volume
935
Mudança diária
1.08%
Mudança mensal
3.47%
Mudança de 6 meses
6.98%
Mudança anual
-0.59%
