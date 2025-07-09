- Panoramica
VHT: Vanguard Health Care ETF
Il tasso di cambio VHT ha avuto una variazione del 2.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 260.45 e ad un massimo di 267.21.
Segui le dinamiche di Vanguard Health Care ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VHT oggi?
Oggi le azioni Vanguard Health Care ETF sono prezzate a 266.67. Viene scambiato all'interno di 2.67%, la chiusura di ieri è stata 259.73 e il volume degli scambi ha raggiunto 695. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VHT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vanguard Health Care ETF pagano dividendi?
Vanguard Health Care ETF è attualmente valutato a 266.67. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VHT.
Come acquistare azioni VHT?
Puoi acquistare azioni Vanguard Health Care ETF al prezzo attuale di 266.67. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 266.67 o 266.97, mentre 695 e 2.39% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VHT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VHT?
Investire in Vanguard Health Care ETF implica considerare l'intervallo annuale 234.13 - 278.61 e il prezzo attuale 266.67. Molti confrontano 2.39% e 5.86% prima di effettuare ordini su 266.67 o 266.97. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VHT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?
Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 278.61. All'interno di 234.13 - 278.61, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 259.73 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Health Care ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?
Il prezzo più basso di ETF Shares (VHT) nel corso dell'anno è stato 234.13. Confrontandolo con gli attuali 266.67 e 234.13 - 278.61 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VHT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VHT?
Vanguard Health Care ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 259.73 e -1.63%.
- Chiusura Precedente
- 259.73
- Apertura
- 260.45
- Bid
- 266.67
- Ask
- 266.97
- Minimo
- 260.45
- Massimo
- 267.21
- Volume
- 695
- Variazione giornaliera
- 2.67%
- Variazione Mensile
- 2.39%
- Variazione Semestrale
- 5.86%
- Variazione Annuale
- -1.63%
- Agire
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Agire
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Agire
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M