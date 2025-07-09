- Aperçu
VHT: Vanguard Health Care ETF
Le taux de change de VHT a changé de 2.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 260.45 et à un maximum de 267.21.
Suivez la dynamique Vanguard Health Care ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VHT aujourd'hui ?
L'action Vanguard Health Care ETF est cotée à 266.67 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.67%, a clôturé hier à 259.73 et son volume d'échange a atteint 695. Le graphique en temps réel du cours de VHT présente ces mises à jour.
L'action Vanguard Health Care ETF verse-t-elle des dividendes ?
Vanguard Health Care ETF est actuellement valorisé à 266.67. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.63% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VHT.
Comment acheter des actions VHT ?
Vous pouvez acheter des actions Vanguard Health Care ETF au cours actuel de 266.67. Les ordres sont généralement placés à proximité de 266.67 ou de 266.97, le 695 et le 2.39% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VHT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VHT ?
Investir dans Vanguard Health Care ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 234.13 - 278.61 et le prix actuel 266.67. Beaucoup comparent 2.39% et 5.86% avant de passer des ordres à 266.67 ou 266.97. Consultez le graphique du cours de VHT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 278.61. Au cours de 234.13 - 278.61, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 259.73 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Health Care ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus bas de ETF Shares (VHT) sur l'année a été 234.13. Sa comparaison avec 266.67 et 234.13 - 278.61 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VHT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VHT a-t-elle été divisée ?
Vanguard Health Care ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 259.73 et -1.63% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 259.73
- Ouverture
- 260.45
- Bid
- 266.67
- Ask
- 266.97
- Plus Bas
- 260.45
- Plus Haut
- 267.21
- Volume
- 695
- Changement quotidien
- 2.67%
- Changement Mensuel
- 2.39%
- Changement à 6 Mois
- 5.86%
- Changement Annuel
- -1.63%
- Act
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Act
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Act
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M