报价部分
货币 / VHT
VHT: Vanguard Health Care ETF

269.49 USD 2.89 (1.08%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VHT汇率已更改1.08%。当日，交易品种以低点267.33和高点271.86进行交易。

关注Vanguard Health Care ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

VHT股票今天的价格是多少？

Vanguard Health Care ETF股票今天的定价为269.49。它在267.33 - 271.86范围内交易，昨天的收盘价为266.60，交易量达到935。VHT的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Health Care ETF股票是否支付股息？

Vanguard Health Care ETF目前的价值为269.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.59%和USD。实时查看图表以跟踪VHT走势。

如何购买VHT股票？

您可以以269.49的当前价格购买Vanguard Health Care ETF股票。订单通常设置在269.49或269.79附近，而935和0.81%显示市场活动。立即关注VHT的实时图表更新。

如何投资VHT股票？

投资Vanguard Health Care ETF需要考虑年度范围234.13 - 278.61和当前价格269.49。许多人在以269.49或269.79下订单之前，会比较3.47%和。实时查看VHT价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是278.61。在234.13 - 278.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Health Care ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（VHT）的最低价格为234.13。将其与当前的269.49和234.13 - 278.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VHT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VHT股票是什么时候拆分的？

Vanguard Health Care ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、266.60和-0.59%中可见。

日范围
267.33 271.86
年范围
234.13 278.61
前一天收盘价
266.60
开盘价
267.33
卖价
269.49
买价
269.79
最低价
267.33
最高价
271.86
交易量
935
日变化
1.08%
月变化
3.47%
6个月变化
6.98%
年变化
-0.59%
04 十月, 星期六