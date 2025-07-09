VHT: Vanguard Health Care ETF
今日VHT汇率已更改1.08%。当日，交易品种以低点267.33和高点271.86进行交易。
关注Vanguard Health Care ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
VHT股票今天的价格是多少？
Vanguard Health Care ETF股票今天的定价为269.49。它在267.33 - 271.86范围内交易，昨天的收盘价为266.60，交易量达到935。VHT的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Health Care ETF股票是否支付股息？
Vanguard Health Care ETF目前的价值为269.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.59%和USD。实时查看图表以跟踪VHT走势。
如何购买VHT股票？
您可以以269.49的当前价格购买Vanguard Health Care ETF股票。订单通常设置在269.49或269.79附近，而935和0.81%显示市场活动。立即关注VHT的实时图表更新。
如何投资VHT股票？
投资Vanguard Health Care ETF需要考虑年度范围234.13 - 278.61和当前价格269.49。许多人在以269.49或269.79下订单之前，会比较3.47%和。实时查看VHT价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是278.61。在234.13 - 278.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Health Care ETF的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（VHT）的最低价格为234.13。将其与当前的269.49和234.13 - 278.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VHT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VHT股票是什么时候拆分的？
Vanguard Health Care ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、266.60和-0.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 266.60
- 开盘价
- 267.33
- 卖价
- 269.49
- 买价
- 269.79
- 最低价
- 267.33
- 最高价
- 271.86
- 交易量
- 935
- 日变化
- 1.08%
- 月变化
- 3.47%
- 6个月变化
- 6.98%
- 年变化
- -0.59%