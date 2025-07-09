КотировкиРазделы
VHT: Vanguard Health Care ETF

269.49 USD 2.89 (1.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VHT за сегодня изменился на 1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 267.33, а максимальная — 271.86.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VHT сегодня?

Vanguard Health Care ETF (VHT) сегодня оценивается на уровне 269.49. Инструмент торгуется в пределах 267.33 - 271.86, вчерашнее закрытие составило 266.60, а торговый объем достиг 935. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VHT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Health Care ETF?

Vanguard Health Care ETF в настоящее время оценивается в 269.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.59% и USD. Отслеживайте движения VHT на графике в реальном времени.

Как купить акции VHT?

Вы можете купить акции Vanguard Health Care ETF (VHT) по текущей цене 269.49. Ордера обычно размещаются около 269.49 или 269.79, тогда как 935 и 0.81% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VHT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VHT?

Инвестирование в Vanguard Health Care ETF предполагает учет годового диапазона 234.13 - 278.61 и текущей цены 269.49. Многие сравнивают 3.47% и 6.98% перед размещением ордеров на 269.49 или 269.79. Изучайте ежедневные изменения цены VHT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VHT) за последний год составила 278.61. Акции заметно колебались в пределах 234.13 - 278.61, сравнение с 266.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Health Care ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VHT) за год составила 234.13. Сравнение с текущими 269.49 и 234.13 - 278.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VHT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VHT?

В прошлом Vanguard Health Care ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 266.60 и -0.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
267.33 271.86
Годовой диапазон
234.13 278.61
Предыдущее закрытие
266.60
Open
267.33
Bid
269.49
Ask
269.79
Low
267.33
High
271.86
Объем
935
Дневное изменение
1.08%
Месячное изменение
3.47%
6-месячное изменение
6.98%
Годовое изменение
-0.59%
04 октября, суббота