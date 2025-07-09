- Обзор рынка
VHT: Vanguard Health Care ETF
Курс VHT за сегодня изменился на 1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 267.33, а максимальная — 271.86.
Следите за динамикой Vanguard Health Care ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VHT
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VHT сегодня?
Vanguard Health Care ETF (VHT) сегодня оценивается на уровне 269.49. Инструмент торгуется в пределах 267.33 - 271.86, вчерашнее закрытие составило 266.60, а торговый объем достиг 935. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VHT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Health Care ETF?
Vanguard Health Care ETF в настоящее время оценивается в 269.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.59% и USD. Отслеживайте движения VHT на графике в реальном времени.
Как купить акции VHT?
Вы можете купить акции Vanguard Health Care ETF (VHT) по текущей цене 269.49. Ордера обычно размещаются около 269.49 или 269.79, тогда как 935 и 0.81% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VHT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VHT?
Инвестирование в Vanguard Health Care ETF предполагает учет годового диапазона 234.13 - 278.61 и текущей цены 269.49. Многие сравнивают 3.47% и 6.98% перед размещением ордеров на 269.49 или 269.79. Изучайте ежедневные изменения цены VHT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VHT) за последний год составила 278.61. Акции заметно колебались в пределах 234.13 - 278.61, сравнение с 266.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Health Care ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VHT) за год составила 234.13. Сравнение с текущими 269.49 и 234.13 - 278.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VHT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VHT?
В прошлом Vanguard Health Care ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 266.60 и -0.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 266.60
- Open
- 267.33
- Bid
- 269.49
- Ask
- 269.79
- Low
- 267.33
- High
- 271.86
- Объем
- 935
- Дневное изменение
- 1.08%
- Месячное изменение
- 3.47%
- 6-месячное изменение
- 6.98%
- Годовое изменение
- -0.59%