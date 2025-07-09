- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VHT: Vanguard Health Care ETF
El tipo de cambio de VHT de hoy ha cambiado un 1.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 267.33, mientras que el máximo ha alcanzado 271.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Health Care ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VHT News
- Unlocking Cures: How AI is Reshaping Cancer Research & Healthcare ETFs?
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- FHLC: Fidelity's U.S. Health Care ETF Balances Quality, Safety, And Growth (NYSEARCA:FHLC)
- Can AI Help Revitalize The Healthcare Sector For Equity Investors?
- PINK Delivers Alpha Amid The Challenges Of Healthcare (NYSEARCA:PINK)
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- VHT: A Popular Choice For Investing In U.S. Health Care Stocks (NYSEARCA:VHT)
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Insights Into 13F Filings: ETFs to Invest in Like Billionaires
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Should You Invest in the Vanguard Health Care ETF (VHT)?
- Healthcare: Winning Sector ETF Amid Soft U.S. July Jobs Report
- VHT: Passive Health Care Exposure With Conservative Growth (NYSEARCA:VHT)
- VHT: Health Care Sector Bruised Again In July, Spotting Possible Support (NYSEARCA:VHT)
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- Should You Invest in the Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH)?
- IYH: An Aggressive Positioning On The U.S. Healthcare Industry (IYH)
- FHLC: An Average Healthcare ETF (NYSEARCA:FHLC)
- Johnson & Johnson: What To Expect From The Upcoming Q2 Earnings? (NYSE:JNJ)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VHT hoy?
Vanguard Health Care ETF (VHT) se evalúa hoy en 269.49. El instrumento se negocia dentro de 267.33 - 271.86; el cierre de ayer ha sido 266.60 y el volumen comercial ha alcanzado 935. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VHT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard Health Care ETF?
Vanguard Health Care ETF se evalúa actualmente en 269.49. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.59% y USD. Monitoree los movimientos de VHT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VHT?
Puede comprar acciones de Vanguard Health Care ETF (VHT) al precio actual de 269.49. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 269.49 o 269.79, mientras que 935 y 0.81% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VHT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VHT?
Invertir en Vanguard Health Care ETF implica tener en cuenta el rango anual 234.13 - 278.61 y el precio actual 269.49. Muchos comparan 3.47% y 6.98% antes de colocar órdenes en 269.49 o 269.79. Estudie los cambios diarios de precios de VHT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?
El precio más alto de ETF Shares (VHT) en el último año ha sido 278.61. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 234.13 - 278.61, una comparación con 266.60 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard Health Care ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?
El precio más bajo de ETF Shares (VHT) para el año ha sido 234.13. La comparación con los actuales 269.49 y 234.13 - 278.61 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VHT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VHT?
En el pasado, Vanguard Health Care ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 266.60 y -0.59% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 266.60
- Open
- 267.33
- Bid
- 269.49
- Ask
- 269.79
- Low
- 267.33
- High
- 271.86
- Volumen
- 935
- Cambio diario
- 1.08%
- Cambio mensual
- 3.47%
- Cambio a 6 meses
- 6.98%
- Cambio anual
- -0.59%