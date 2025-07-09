- 概要
VHT: Vanguard Health Care ETF
VHTの今日の為替レートは、1.08%変化しました。日中、通貨は1あたり267.33の安値と271.86の高値で取引されました。
Vanguard Health Care ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VHT News
よくあるご質問
VHT株の現在の価格は？
Vanguard Health Care ETFの株価は本日269.49です。267.33 - 271.86内で取引され、前日の終値は266.60、取引量は935に達しました。VHTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vanguard Health Care ETFの株は配当を出しますか？
Vanguard Health Care ETFの現在の価格は269.49です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.59%やUSDにも注目します。VHTの動きはライブチャートで確認できます。
VHT株を買う方法は？
Vanguard Health Care ETFの株は現在269.49で購入可能です。注文は通常269.49または269.79付近で行われ、935や0.81%が市場の動きを示します。VHTの最新情報はライブチャートで確認できます。
VHT株に投資する方法は？
Vanguard Health Care ETFへの投資では、年間の値幅234.13 - 278.61と現在の269.49を考慮します。注文は多くの場合269.49や269.79で行われる前に、3.47%や6.98%と比較されます。VHTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最高値は？
ETF Sharesの過去1年の最高値は278.61でした。234.13 - 278.61内で株価は大きく変動し、266.60と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Health Care ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最低値は？
ETF Shares(VHT)の年間最安値は234.13でした。現在の269.49や234.13 - 278.61と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VHTの動きはライブチャートで確認できます。
VHTの株式分割はいつ行われましたか？
Vanguard Health Care ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、266.60、-0.59%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 266.60
- 始値
- 267.33
- 買値
- 269.49
- 買値
- 269.79
- 安値
- 267.33
- 高値
- 271.86
- 出来高
- 935
- 1日の変化
- 1.08%
- 1ヶ月の変化
- 3.47%
- 6ヶ月の変化
- 6.98%
- 1年の変化
- -0.59%