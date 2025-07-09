- Übersicht
VHT: Vanguard Health Care ETF
Der Wechselkurs von VHT hat sich für heute um 1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 267.33 bis zu einem Hoch von 271.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Health Care ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VHT News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VHT heute?
Die Aktie von Vanguard Health Care ETF (VHT) notiert heute bei 269.49. Sie wird innerhalb einer Spanne von 267.33 - 271.86 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 266.60 und das Handelsvolumen erreichte 935. Das Live-Chart von VHT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VHT Dividenden?
Vanguard Health Care ETF wird derzeit mit 269.49 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.59% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VHT zu verfolgen.
Wie kaufe ich VHT-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard Health Care ETF (VHT) zum aktuellen Kurs von 269.49 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 269.49 oder 269.79 platziert, während 935 und 0.81% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VHT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VHT-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard Health Care ETF müssen die jährliche Spanne 234.13 - 278.61 und der aktuelle Kurs 269.49 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.47% und 6.98%, bevor sie Orders zu 269.49 oder 269.79 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VHT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (VHT) im vergangenen Jahr lag bei 278.61. Innerhalb von 234.13 - 278.61 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 266.60 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Health Care ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VHT) im Laufe des Jahres betrug 234.13. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 269.49 und der Spanne 234.13 - 278.61 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VHT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VHT statt?
Vanguard Health Care ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 266.60 und -0.59% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 266.60
- Eröffnung
- 267.33
- Bid
- 269.49
- Ask
- 269.79
- Tief
- 267.33
- Hoch
- 271.86
- Volumen
- 935
- Tagesänderung
- 1.08%
- Monatsänderung
- 3.47%
- 6-Monatsänderung
- 6.98%
- Jahresänderung
- -0.59%