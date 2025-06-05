- Visão do mercado
VFH: Vanguard Financials ETF
A taxa do VFH para hoje mudou para -2.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 126.87 e o mais alto foi 130.77.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Financials ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VFH Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VFH hoje?
Hoje Vanguard Financials ETF (VFH) está avaliado em 126.91. O instrumento é negociado dentro de 126.87 - 130.77, o fechamento de ontem foi 129.90, e o volume de negociação atingiu 1963. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VFH em tempo real.
As ações de Vanguard Financials ETF pagam dividendos?
Atualmente Vanguard Financials ETF está avaliado em 126.91. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.97% e USD. Monitore os movimentos de VFH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VFH?
Você pode comprar ações de Vanguard Financials ETF (VFH) pelo preço atual 126.91. Ordens geralmente são executadas perto de 126.91 ou 127.21, enquanto 1963 e -2.63% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VFH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VFH?
Investir em Vanguard Financials ETF envolve considerar a faixa anual 100.88 - 133.84 e o preço atual 126.91. Muitos comparam -2.99% e 8.94% antes de enviar ordens em 126.91 ou 127.21. Estude as mudanças diárias de preço de VFH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?
O maior preço de ETF Shares (VFH) no último ano foi 133.84. As ações oscilaram bastante dentro de 100.88 - 133.84, e a comparação com 129.90 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Financials ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?
O menor preço de ETF Shares (VFH) no ano foi 100.88. A comparação com o preço atual 126.91 e 100.88 - 133.84 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VFH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VFH?
No passado Vanguard Financials ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 129.90 e 11.97% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 129.90
- Open
- 130.34
- Bid
- 126.91
- Ask
- 127.21
- Low
- 126.87
- High
- 130.77
- Volume
- 1.963 K
- Mudança diária
- -2.30%
- Mudança mensal
- -2.99%
- Mudança de 6 meses
- 8.94%
- Mudança anual
- 11.97%
