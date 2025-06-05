VFH hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Vanguard Financials ETF hisse senedi 126.91 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 126.87 - 130.77 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 129.90 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1962 değerine ulaştı. VFH canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Vanguard Financials ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Vanguard Financials ETF hisse senedi şu anda 126.91 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 11.97% ve USD değerlerini izler. VFH hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VFH hisse senedi nasıl alınır? Vanguard Financials ETF hisselerini şu anki 126.91 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 126.91 ve Ask 127.21 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1962 ve günlük değişim oranı -2.63% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VFH fiyat hareketlerini takip edin.

VFH hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Vanguard Financials ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 100.88 - 133.84 ve mevcut fiyatı 126.91 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 126.91 veya Ask 127.21 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.99% ve 6 aylık değişim oranı 8.94% değerlerini karşılaştırır. VFH fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 133.84 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 100.88 - 133.84). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 129.90 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard Financials ETF performansını takip edin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? ETF Shares (VFH) hisse senedi yıllık olarak en düşük 100.88 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 126.91 ve hareket ettiği yıllık aralık 100.88 - 133.84 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VFH fiyat hareketlerini izleyin.