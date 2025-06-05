- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VFH: Vanguard Financials ETF
VFH fiyatı bugün -2.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 126.87 ve Yüksek fiyatı olarak 130.77 aralığında işlem gördü.
Vanguard Financials ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VFH haberleri
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- Decoding Bank ETF Prospects Ahead of Q3 Earnings Releases
- Breaking Down VFH: A Practical Look At Vanguard’s Financials ETF (NYSEARCA:VFH)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Is It the Right Time to Invest in Financials ETFs?
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Should You Invest in the Vanguard Financials ETF (VFH)?
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- VFH ETF: Financials Thrive With Q2 Earnings In The Rearview (NYSEARCA:VFH)
- Strong Start to Q2 Earnings Season: 4 Sector ETFs to Play
- 4 Sector ETFs to Play on Improving Earnings Trends
- Should You Invest in the Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF)?
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- Big Banks Q2 Earnings Thrive: ETFs in Focus
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- Mid-Year Perspectives 2025: Cutting Through The Noise
Sıkça sorulan sorular
VFH hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Vanguard Financials ETF hisse senedi 126.91 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 126.87 - 130.77 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 129.90 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1962 değerine ulaştı. VFH canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Vanguard Financials ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Vanguard Financials ETF hisse senedi şu anda 126.91 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 11.97% ve USD değerlerini izler. VFH hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
VFH hisse senedi nasıl alınır?
Vanguard Financials ETF hisselerini şu anki 126.91 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 126.91 ve Ask 127.21 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1962 ve günlük değişim oranı -2.63% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VFH fiyat hareketlerini takip edin.
VFH hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Vanguard Financials ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 100.88 - 133.84 ve mevcut fiyatı 126.91 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 126.91 veya Ask 127.21 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.99% ve 6 aylık değişim oranı 8.94% değerlerini karşılaştırır. VFH fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 133.84 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 100.88 - 133.84). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 129.90 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard Financials ETF performansını takip edin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ETF Shares (VFH) hisse senedi yıllık olarak en düşük 100.88 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 126.91 ve hareket ettiği yıllık aralık 100.88 - 133.84 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VFH fiyat hareketlerini izleyin.
VFH hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Vanguard Financials ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 129.90 ve yıllık değişim oranı 11.97% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 129.90
- Açılış
- 130.34
- Satış
- 126.91
- Alış
- 127.21
- Düşük
- 126.87
- Yüksek
- 130.77
- Hacim
- 1.962 K
- Günlük değişim
- -2.30%
- Aylık değişim
- -2.99%
- 6 aylık değişim
- 8.94%
- Yıllık değişim
- 11.97%