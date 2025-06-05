- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VFH: Vanguard Financials ETF
Le taux de change de VFH a changé de -2.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 126.87 et à un maximum de 130.77.
Suivez la dynamique Vanguard Financials ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VFH Nouvelles
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- Decoding Bank ETF Prospects Ahead of Q3 Earnings Releases
- Breaking Down VFH: A Practical Look At Vanguard’s Financials ETF (NYSEARCA:VFH)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Is It the Right Time to Invest in Financials ETFs?
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Should You Invest in the Vanguard Financials ETF (VFH)?
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- VFH ETF: Financials Thrive With Q2 Earnings In The Rearview (NYSEARCA:VFH)
- Strong Start to Q2 Earnings Season: 4 Sector ETFs to Play
- 4 Sector ETFs to Play on Improving Earnings Trends
- Should You Invest in the Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF)?
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- Big Banks Q2 Earnings Thrive: ETFs in Focus
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- Mid-Year Perspectives 2025: Cutting Through The Noise
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VFH aujourd'hui ?
L'action Vanguard Financials ETF est cotée à 126.91 aujourd'hui. Elle se négocie dans 126.87 - 130.77, a clôturé hier à 129.90 et son volume d'échange a atteint 1963. Le graphique en temps réel du cours de VFH présente ces mises à jour.
L'action Vanguard Financials ETF verse-t-elle des dividendes ?
Vanguard Financials ETF est actuellement valorisé à 126.91. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.97% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VFH.
Comment acheter des actions VFH ?
Vous pouvez acheter des actions Vanguard Financials ETF au cours actuel de 126.91. Les ordres sont généralement placés à proximité de 126.91 ou de 127.21, le 1963 et le -2.63% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VFH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VFH ?
Investir dans Vanguard Financials ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 100.88 - 133.84 et le prix actuel 126.91. Beaucoup comparent -2.99% et 8.94% avant de passer des ordres à 126.91 ou 127.21. Consultez le graphique du cours de VFH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 133.84. Au cours de 100.88 - 133.84, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 129.90 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Financials ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus bas de ETF Shares (VFH) sur l'année a été 100.88. Sa comparaison avec 126.91 et 100.88 - 133.84 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VFH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VFH a-t-elle été divisée ?
Vanguard Financials ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 129.90 et 11.97% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 129.90
- Ouverture
- 130.34
- Bid
- 126.91
- Ask
- 127.21
- Plus Bas
- 126.87
- Plus Haut
- 130.77
- Volume
- 1.963 K
- Changement quotidien
- -2.30%
- Changement Mensuel
- -2.99%
- Changement à 6 Mois
- 8.94%
- Changement Annuel
- 11.97%
- Act
- 55.0
- Fcst
- 55.2
- Prev
- 55.1
- Act
- 51.2
- Fcst
- 49.8
- Prev
- 51.7
- Act
- 4.6%
- Fcst
- 4.8%
- Prev
- 4.7%
- Act
- 3.7%
- Fcst
- 4.0%
- Prev
- 3.7%
- Act
- 418
- Fcst
- Prev
- 422
- Act
- 547
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- $57.6 B
- Prev
- $-344.8 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev