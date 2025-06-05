CotationsSections
VFH: Vanguard Financials ETF

126.91 USD 2.99 (2.30%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VFH a changé de -2.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 126.87 et à un maximum de 130.77.

Suivez la dynamique Vanguard Financials ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action VFH aujourd'hui ?

L'action Vanguard Financials ETF est cotée à 126.91 aujourd'hui. Elle se négocie dans 126.87 - 130.77, a clôturé hier à 129.90 et son volume d'échange a atteint 1963. Le graphique en temps réel du cours de VFH présente ces mises à jour.

L'action Vanguard Financials ETF verse-t-elle des dividendes ?

Vanguard Financials ETF est actuellement valorisé à 126.91. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.97% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VFH.

Comment acheter des actions VFH ?

Vous pouvez acheter des actions Vanguard Financials ETF au cours actuel de 126.91. Les ordres sont généralement placés à proximité de 126.91 ou de 127.21, le 1963 et le -2.63% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VFH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action VFH ?

Investir dans Vanguard Financials ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 100.88 - 133.84 et le prix actuel 126.91. Beaucoup comparent -2.99% et 8.94% avant de passer des ordres à 126.91 ou 127.21. Consultez le graphique du cours de VFH en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 133.84. Au cours de 100.88 - 133.84, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 129.90 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Financials ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus bas de ETF Shares (VFH) sur l'année a été 100.88. Sa comparaison avec 126.91 et 100.88 - 133.84 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VFH sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action VFH a-t-elle été divisée ?

Vanguard Financials ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 129.90 et 11.97% après les opérations sur titres.

Range quotidien
126.87 130.77
Range Annuel
100.88 133.84
Clôture Précédente
129.90
Ouverture
130.34
Bid
126.91
Ask
127.21
Plus Bas
126.87
Plus Haut
130.77
Volume
1.963 K
Changement quotidien
-2.30%
Changement Mensuel
-2.99%
Changement à 6 Mois
8.94%
Changement Annuel
11.97%
10 octobre, vendredi
14:00
USD
Sentiment des consommateurs du Michigan
Act
55.0
Fcst
55.2
Prev
55.1
14:00
USD
prévisions des consommateurs du Michigan
Act
51.2
Fcst
49.8
Prev
51.7
14:00
USD
prévisions d’inflation au Michigan
Act
4.6%
Fcst
4.8%
Prev
4.7%
14:00
USD
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan
Act
3.7%
Fcst
4.0%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
418
Fcst
Prev
422
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
547
Fcst
Prev
549
18:00
USD
Solde Budgétaire Fédéral
Act
Fcst
$​57.6 B
Prev
$​-344.8 B
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev