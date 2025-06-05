- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VFH: Vanguard Financials ETF
Il tasso di cambio VFH ha avuto una variazione del -2.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 126.87 e ad un massimo di 130.77.
Segui le dinamiche di Vanguard Financials ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VFH News
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- Decoding Bank ETF Prospects Ahead of Q3 Earnings Releases
- Breaking Down VFH: A Practical Look At Vanguard’s Financials ETF (NYSEARCA:VFH)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Is It the Right Time to Invest in Financials ETFs?
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Should You Invest in the Vanguard Financials ETF (VFH)?
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- VFH ETF: Financials Thrive With Q2 Earnings In The Rearview (NYSEARCA:VFH)
- Strong Start to Q2 Earnings Season: 4 Sector ETFs to Play
- 4 Sector ETFs to Play on Improving Earnings Trends
- Should You Invest in the Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF)?
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- Big Banks Q2 Earnings Thrive: ETFs in Focus
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- Mid-Year Perspectives 2025: Cutting Through The Noise
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VFH oggi?
Oggi le azioni Vanguard Financials ETF sono prezzate a 126.91. Viene scambiato all'interno di 126.87 - 130.77, la chiusura di ieri è stata 129.90 e il volume degli scambi ha raggiunto 1963. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VFH mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vanguard Financials ETF pagano dividendi?
Vanguard Financials ETF è attualmente valutato a 126.91. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.97% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VFH.
Come acquistare azioni VFH?
Puoi acquistare azioni Vanguard Financials ETF al prezzo attuale di 126.91. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 126.91 o 127.21, mentre 1963 e -2.63% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VFH sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VFH?
Investire in Vanguard Financials ETF implica considerare l'intervallo annuale 100.88 - 133.84 e il prezzo attuale 126.91. Molti confrontano -2.99% e 8.94% prima di effettuare ordini su 126.91 o 127.21. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VFH con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?
Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 133.84. All'interno di 100.88 - 133.84, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 129.90 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Financials ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?
Il prezzo più basso di ETF Shares (VFH) nel corso dell'anno è stato 100.88. Confrontandolo con gli attuali 126.91 e 100.88 - 133.84 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VFH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VFH?
Vanguard Financials ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 129.90 e 11.97%.
- Chiusura Precedente
- 129.90
- Apertura
- 130.34
- Bid
- 126.91
- Ask
- 127.21
- Minimo
- 126.87
- Massimo
- 130.77
- Volume
- 1.963 K
- Variazione giornaliera
- -2.30%
- Variazione Mensile
- -2.99%
- Variazione Semestrale
- 8.94%
- Variazione Annuale
- 11.97%
- Agire
- 55.0
- Fcst
- 55.2
- Prev
- 55.1
- Agire
- 51.2
- Fcst
- 49.8
- Prev
- 51.7
- Agire
- 4.6%
- Fcst
- 4.8%
- Prev
- 4.7%
- Agire
- 3.7%
- Fcst
- 4.0%
- Prev
- 3.7%
- Agire
- 418
- Fcst
- Prev
- 422
- Agire
- 547
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- $57.6 B
- Prev
- $-344.8 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev