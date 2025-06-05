QuotazioniSezioni
Valute / VFH
VFH: Vanguard Financials ETF

126.91 USD 2.99 (2.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VFH ha avuto una variazione del -2.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 126.87 e ad un massimo di 130.77.

Segui le dinamiche di Vanguard Financials ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VFH oggi?

Oggi le azioni Vanguard Financials ETF sono prezzate a 126.91. Viene scambiato all'interno di 126.87 - 130.77, la chiusura di ieri è stata 129.90 e il volume degli scambi ha raggiunto 1963. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VFH mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vanguard Financials ETF pagano dividendi?

Vanguard Financials ETF è attualmente valutato a 126.91. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.97% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VFH.

Come acquistare azioni VFH?

Puoi acquistare azioni Vanguard Financials ETF al prezzo attuale di 126.91. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 126.91 o 127.21, mentre 1963 e -2.63% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VFH sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VFH?

Investire in Vanguard Financials ETF implica considerare l'intervallo annuale 100.88 - 133.84 e il prezzo attuale 126.91. Molti confrontano -2.99% e 8.94% prima di effettuare ordini su 126.91 o 127.21. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VFH con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?

Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 133.84. All'interno di 100.88 - 133.84, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 129.90 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Financials ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?

Il prezzo più basso di ETF Shares (VFH) nel corso dell'anno è stato 100.88. Confrontandolo con gli attuali 126.91 e 100.88 - 133.84 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VFH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VFH?

Vanguard Financials ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 129.90 e 11.97%.

Intervallo Giornaliero
126.87 130.77
Intervallo Annuale
100.88 133.84
Chiusura Precedente
129.90
Apertura
130.34
Bid
126.91
Ask
127.21
Minimo
126.87
Massimo
130.77
Volume
1.963 K
Variazione giornaliera
-2.30%
Variazione Mensile
-2.99%
Variazione Semestrale
8.94%
Variazione Annuale
11.97%
10 ottobre, venerdì
14:00
USD
Michigan Consumer Sentiment
Agire
55.0
Fcst
55.2
Prev
55.1
14:00
USD
Aspettative dei consumatori del Michigan
Agire
51.2
Fcst
49.8
Prev
51.7
14:00
USD
Aspettative di inflazione del Michigan
Agire
4.6%
Fcst
4.8%
Prev
4.7%
14:00
USD
Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni
Agire
3.7%
Fcst
4.0%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
418
Fcst
Prev
422
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
547
Fcst
Prev
549
18:00
USD
Saldo di Bilancio Federale
Agire
Fcst
$​57.6 B
Prev
$​-344.8 B
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev