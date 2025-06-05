КотировкиРазделы
VFH: Vanguard Financials ETF

126.91 USD 2.99 (2.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VFH за сегодня изменился на -2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 126.87, а максимальная — 130.77.

Следите за динамикой Vanguard Financials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VFH сегодня?

Vanguard Financials ETF (VFH) сегодня оценивается на уровне 126.91. Инструмент торгуется в пределах 126.87 - 130.77, вчерашнее закрытие составило 129.90, а торговый объем достиг 1963. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VFH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Financials ETF?

Vanguard Financials ETF в настоящее время оценивается в 126.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.97% и USD. Отслеживайте движения VFH на графике в реальном времени.

Как купить акции VFH?

Вы можете купить акции Vanguard Financials ETF (VFH) по текущей цене 126.91. Ордера обычно размещаются около 126.91 или 127.21, тогда как 1963 и -2.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VFH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VFH?

Инвестирование в Vanguard Financials ETF предполагает учет годового диапазона 100.88 - 133.84 и текущей цены 126.91. Многие сравнивают -2.99% и 8.94% перед размещением ордеров на 126.91 или 127.21. Изучайте ежедневные изменения цены VFH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VFH) за последний год составила 133.84. Акции заметно колебались в пределах 100.88 - 133.84, сравнение с 129.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Financials ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VFH) за год составила 100.88. Сравнение с текущими 126.91 и 100.88 - 133.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VFH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VFH?

В прошлом Vanguard Financials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 129.90 и 11.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
126.87 130.77
Годовой диапазон
100.88 133.84
Предыдущее закрытие
129.90
Open
130.34
Bid
126.91
Ask
127.21
Low
126.87
High
130.77
Объем
1.963 K
Дневное изменение
-2.30%
Месячное изменение
-2.99%
6-месячное изменение
8.94%
Годовое изменение
11.97%
