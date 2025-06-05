- Обзор рынка
VFH: Vanguard Financials ETF
Курс VFH за сегодня изменился на -2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 126.87, а максимальная — 130.77.
Следите за динамикой Vanguard Financials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VFH сегодня?
Vanguard Financials ETF (VFH) сегодня оценивается на уровне 126.91. Инструмент торгуется в пределах 126.87 - 130.77, вчерашнее закрытие составило 129.90, а торговый объем достиг 1963. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VFH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Financials ETF?
Vanguard Financials ETF в настоящее время оценивается в 126.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.97% и USD. Отслеживайте движения VFH на графике в реальном времени.
Как купить акции VFH?
Вы можете купить акции Vanguard Financials ETF (VFH) по текущей цене 126.91. Ордера обычно размещаются около 126.91 или 127.21, тогда как 1963 и -2.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VFH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VFH?
Инвестирование в Vanguard Financials ETF предполагает учет годового диапазона 100.88 - 133.84 и текущей цены 126.91. Многие сравнивают -2.99% и 8.94% перед размещением ордеров на 126.91 или 127.21. Изучайте ежедневные изменения цены VFH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VFH) за последний год составила 133.84. Акции заметно колебались в пределах 100.88 - 133.84, сравнение с 129.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Financials ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VFH) за год составила 100.88. Сравнение с текущими 126.91 и 100.88 - 133.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VFH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VFH?
В прошлом Vanguard Financials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 129.90 и 11.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 129.90
- Open
- 130.34
- Bid
- 126.91
- Ask
- 127.21
- Low
- 126.87
- High
- 130.77
- Объем
- 1.963 K
- Дневное изменение
- -2.30%
- Месячное изменение
- -2.99%
- 6-месячное изменение
- 8.94%
- Годовое изменение
- 11.97%
- Акт.
- 55.0
- Прог.
- 55.2
- Пред.
- 55.1
- Акт.
- 51.2
- Прог.
- 49.8
- Пред.
- 51.7
- Акт.
- 4.6%
- Прог.
- 4.8%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
- 3.7%
- Прог.
- 4.0%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
- 418
- Прог.
- Пред.
- 422
- Акт.
- 547
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- $57.6 млрд
- Пред.
- $-344.8 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.