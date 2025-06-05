- Übersicht
VFH: Vanguard Financials ETF
Der Wechselkurs von VFH hat sich für heute um -2.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 126.87 bis zu einem Hoch von 130.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Financials ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VFH News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VFH heute?
Die Aktie von Vanguard Financials ETF (VFH) notiert heute bei 126.91. Sie wird innerhalb einer Spanne von 126.87 - 130.77 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 129.90 und das Handelsvolumen erreichte 1962. Das Live-Chart von VFH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VFH Dividenden?
Vanguard Financials ETF wird derzeit mit 126.91 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VFH zu verfolgen.
Wie kaufe ich VFH-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard Financials ETF (VFH) zum aktuellen Kurs von 126.91 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 126.91 oder 127.21 platziert, während 1962 und -2.63% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VFH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VFH-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard Financials ETF müssen die jährliche Spanne 100.88 - 133.84 und der aktuelle Kurs 126.91 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.99% und 8.94%, bevor sie Orders zu 126.91 oder 127.21 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VFH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (VFH) im vergangenen Jahr lag bei 133.84. Innerhalb von 100.88 - 133.84 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 129.90 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Financials ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VFH) im Laufe des Jahres betrug 100.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 126.91 und der Spanne 100.88 - 133.84 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VFH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VFH statt?
Vanguard Financials ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 129.90 und 11.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 129.90
- Eröffnung
- 130.34
- Bid
- 126.91
- Ask
- 127.21
- Tief
- 126.87
- Hoch
- 130.77
- Volumen
- 1.962 K
- Tagesänderung
- -2.30%
- Monatsänderung
- -2.99%
- 6-Monatsänderung
- 8.94%
- Jahresänderung
- 11.97%