CotizacionesSecciones
Divisas / VFH
Volver a Acciones

VFH: Vanguard Financials ETF

126.91 USD 2.99 (2.30%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VFH de hoy ha cambiado un -2.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 126.87, mientras que el máximo ha alcanzado 130.77.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Financials ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VFH News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de VFH hoy?

Vanguard Financials ETF (VFH) se evalúa hoy en 126.91. El instrumento se negocia dentro de 126.87 - 130.77; el cierre de ayer ha sido 129.90 y el volumen comercial ha alcanzado 1962. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VFH en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard Financials ETF?

Vanguard Financials ETF se evalúa actualmente en 126.91. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.97% y USD. Monitoree los movimientos de VFH en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de VFH?

Puede comprar acciones de Vanguard Financials ETF (VFH) al precio actual de 126.91. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 126.91 o 127.21, mientras que 1962 y -2.63% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VFH en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de VFH?

Invertir en Vanguard Financials ETF implica tener en cuenta el rango anual 100.88 - 133.84 y el precio actual 126.91. Muchos comparan -2.99% y 8.94% antes de colocar órdenes en 126.91 o 127.21. Estudie los cambios diarios de precios de VFH en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?

El precio más alto de ETF Shares (VFH) en el último año ha sido 133.84. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 100.88 - 133.84, una comparación con 129.90 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard Financials ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?

El precio más bajo de ETF Shares (VFH) para el año ha sido 100.88. La comparación con los actuales 126.91 y 100.88 - 133.84 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VFH en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VFH?

En el pasado, Vanguard Financials ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 129.90 y 11.97% después de las acciones corporativas.

Rango diario
126.87 130.77
Rango anual
100.88 133.84
Cierres anteriores
129.90
Open
130.34
Bid
126.91
Ask
127.21
Low
126.87
High
130.77
Volumen
1.962 K
Cambio diario
-2.30%
Cambio mensual
-2.99%
Cambio a 6 meses
8.94%
Cambio anual
11.97%
11 octubre, sábado