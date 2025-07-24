CotaçõesSeções
URTH
URTH: Ishares MSCI World Index Fund

182.86 USD 0.32 (0.17%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do URTH para hoje mudou para -0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 182.57 e o mais alto foi 183.30.

Veja a dinâmica do par de moedas Ishares MSCI World Index Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

URTH Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de URTH hoje?

Hoje Ishares MSCI World Index Fund (URTH) está avaliado em 182.86. O instrumento é negociado dentro de 182.57 - 183.30, o fechamento de ontem foi 183.18, e o volume de negociação atingiu 319. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de URTH em tempo real.

As ações de Ishares MSCI World Index Fund pagam dividendos?

Atualmente Ishares MSCI World Index Fund está avaliado em 182.86. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.36% e USD. Monitore os movimentos de URTH no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de URTH?

Você pode comprar ações de Ishares MSCI World Index Fund (URTH) pelo preço atual 182.86. Ordens geralmente são executadas perto de 182.86 ou 183.16, enquanto 319 e -0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de URTH no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de URTH?

Investir em Ishares MSCI World Index Fund envolve considerar a faixa anual 132.93 - 183.90 e o preço atual 182.86. Muitos comparam 0.95% e 17.59% antes de enviar ordens em 182.86 ou 183.16. Estude as mudanças diárias de preço de URTH no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI World ETF?

O maior preço de iShares MSCI World ETF (URTH) no último ano foi 183.90. As ações oscilaram bastante dentro de 132.93 - 183.90, e a comparação com 183.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ishares MSCI World Index Fund no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI World ETF?

O menor preço de iShares MSCI World ETF (URTH) no ano foi 132.93. A comparação com o preço atual 182.86 e 132.93 - 183.90 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de URTH em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de URTH?

No passado Ishares MSCI World Index Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 183.18 e 18.36% após os eventos corporativos.

Faixa diária
182.57 183.30
Faixa anual
132.93 183.90
Fechamento anterior
183.18
Open
182.92
Bid
182.86
Ask
183.16
Low
182.57
High
183.30
Volume
319
Mudança diária
-0.17%
Mudança mensal
0.95%
Mudança de 6 meses
17.59%
Mudança anual
18.36%
