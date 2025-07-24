- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
URTH: Ishares MSCI World Index Fund
A taxa do URTH para hoje mudou para -0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 182.57 e o mais alto foi 183.30.
Veja a dinâmica do par de moedas Ishares MSCI World Index Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
URTH Notícias
- It’s time to scoop up undervalued stocks in this critical sector of the economy
- Seeing The Opportunity In Volatility
- Asset Allocation Committee Outlook Q4 2025
- TDF: Chinese Economy Has Some Headwinds, But This Fund Is Decent
- EMF CEF: Emerging Markets Are Back In Vogue And This Fund Is Outperforming
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- SCHF: A Low-Cost Route To Developed Market Stocks Outside The U.S. (NYSEARCA:SCHF)
- ETG: Low Yield Relative To Peers, But Strong Historical Performance
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- Global Economic Outlook: September 2025
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- BOE: Still Overly Exposed To USA
- URTH: Overexposed To A Market Priced For Perfection (NYSEARCA:URTH)
- Equities Broaden Out, At Last
- Global Leading Indicators, August 2025 - Who's Afraid Of Payrolls Anyway?
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- Anything But The Doldrums
- LGI: A Solid Global CEF That Could Be Safer Than The Equity Indices (Upgrade) (NYSE:LGI)
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- GLQ: Poor Performance History And Questionable Positioning (NYSE:GLQ)
- NFJ: Cheap Relative To Peers, But Now Is Not The Best Time To Buy (NYSE:NFJ)
- Why Global ETFs Could Surge Amid U.S.-Japan Trade Deal
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de URTH hoje?
Hoje Ishares MSCI World Index Fund (URTH) está avaliado em 182.86. O instrumento é negociado dentro de 182.57 - 183.30, o fechamento de ontem foi 183.18, e o volume de negociação atingiu 319. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de URTH em tempo real.
As ações de Ishares MSCI World Index Fund pagam dividendos?
Atualmente Ishares MSCI World Index Fund está avaliado em 182.86. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.36% e USD. Monitore os movimentos de URTH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de URTH?
Você pode comprar ações de Ishares MSCI World Index Fund (URTH) pelo preço atual 182.86. Ordens geralmente são executadas perto de 182.86 ou 183.16, enquanto 319 e -0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de URTH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de URTH?
Investir em Ishares MSCI World Index Fund envolve considerar a faixa anual 132.93 - 183.90 e o preço atual 182.86. Muitos comparam 0.95% e 17.59% antes de enviar ordens em 182.86 ou 183.16. Estude as mudanças diárias de preço de URTH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI World ETF?
O maior preço de iShares MSCI World ETF (URTH) no último ano foi 183.90. As ações oscilaram bastante dentro de 132.93 - 183.90, e a comparação com 183.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ishares MSCI World Index Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI World ETF?
O menor preço de iShares MSCI World ETF (URTH) no ano foi 132.93. A comparação com o preço atual 182.86 e 132.93 - 183.90 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de URTH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de URTH?
No passado Ishares MSCI World Index Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 183.18 e 18.36% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 183.18
- Open
- 182.92
- Bid
- 182.86
- Ask
- 183.16
- Low
- 182.57
- High
- 183.30
- Volume
- 319
- Mudança diária
- -0.17%
- Mudança mensal
- 0.95%
- Mudança de 6 meses
- 17.59%
- Mudança anual
- 18.36%