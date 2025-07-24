КотировкиРазделы
URTH: Ishares MSCI World Index Fund

182.86 USD 0.32 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс URTH за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 182.57, а максимальная — 183.30.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций URTH сегодня?

Ishares MSCI World Index Fund (URTH) сегодня оценивается на уровне 182.86. Инструмент торгуется в пределах 182.57 - 183.30, вчерашнее закрытие составило 183.18, а торговый объем достиг 319. Всю динамику можно отследить на ценовом графике URTH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ishares MSCI World Index Fund?

Ishares MSCI World Index Fund в настоящее время оценивается в 182.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.36% и USD. Отслеживайте движения URTH на графике в реальном времени.

Как купить акции URTH?

Вы можете купить акции Ishares MSCI World Index Fund (URTH) по текущей цене 182.86. Ордера обычно размещаются около 182.86 или 183.16, тогда как 319 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения URTH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции URTH?

Инвестирование в Ishares MSCI World Index Fund предполагает учет годового диапазона 132.93 - 183.90 и текущей цены 182.86. Многие сравнивают 0.95% и 17.59% перед размещением ордеров на 182.86 или 183.16. Изучайте ежедневные изменения цены URTH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI World ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI World ETF (URTH) за последний год составила 183.90. Акции заметно колебались в пределах 132.93 - 183.90, сравнение с 183.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ishares MSCI World Index Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI World ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI World ETF (URTH) за год составила 132.93. Сравнение с текущими 182.86 и 132.93 - 183.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения URTH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций URTH?

В прошлом Ishares MSCI World Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 183.18 и 18.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
182.57 183.30
Годовой диапазон
132.93 183.90
Предыдущее закрытие
183.18
Open
182.92
Bid
182.86
Ask
183.16
Low
182.57
High
183.30
Объем
319
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
0.95%
6-месячное изменение
17.59%
Годовое изменение
18.36%
