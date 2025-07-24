- Обзор рынка
URTH: Ishares MSCI World Index Fund
Курс URTH за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 182.57, а максимальная — 183.30.
Следите за динамикой Ishares MSCI World Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости URTH
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций URTH сегодня?
Ishares MSCI World Index Fund (URTH) сегодня оценивается на уровне 182.86. Инструмент торгуется в пределах 182.57 - 183.30, вчерашнее закрытие составило 183.18, а торговый объем достиг 319. Всю динамику можно отследить на ценовом графике URTH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ishares MSCI World Index Fund?
Ishares MSCI World Index Fund в настоящее время оценивается в 182.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.36% и USD. Отслеживайте движения URTH на графике в реальном времени.
Как купить акции URTH?
Вы можете купить акции Ishares MSCI World Index Fund (URTH) по текущей цене 182.86. Ордера обычно размещаются около 182.86 или 183.16, тогда как 319 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения URTH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции URTH?
Инвестирование в Ishares MSCI World Index Fund предполагает учет годового диапазона 132.93 - 183.90 и текущей цены 182.86. Многие сравнивают 0.95% и 17.59% перед размещением ордеров на 182.86 или 183.16. Изучайте ежедневные изменения цены URTH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI World ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI World ETF (URTH) за последний год составила 183.90. Акции заметно колебались в пределах 132.93 - 183.90, сравнение с 183.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ishares MSCI World Index Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI World ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI World ETF (URTH) за год составила 132.93. Сравнение с текущими 182.86 и 132.93 - 183.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения URTH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций URTH?
В прошлом Ishares MSCI World Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 183.18 и 18.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 183.18
- Open
- 182.92
- Bid
- 182.86
- Ask
- 183.16
- Low
- 182.57
- High
- 183.30
- Объем
- 319
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 0.95%
- 6-месячное изменение
- 17.59%
- Годовое изменение
- 18.36%