URTH: Ishares MSCI World Index Fund
今日URTH汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点182.57和高点183.30进行交易。
关注Ishares MSCI World Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
URTH股票今天的价格是多少？
Ishares MSCI World Index Fund股票今天的定价为182.86。它在182.57 - 183.30范围内交易，昨天的收盘价为183.18，交易量达到319。URTH的实时价格图表显示了这些更新。
Ishares MSCI World Index Fund股票是否支付股息？
Ishares MSCI World Index Fund目前的价值为182.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.36%和USD。实时查看图表以跟踪URTH走势。
如何购买URTH股票？
您可以以182.86的当前价格购买Ishares MSCI World Index Fund股票。订单通常设置在182.86或183.16附近，而319和-0.03%显示市场活动。立即关注URTH的实时图表更新。
如何投资URTH股票？
投资Ishares MSCI World Index Fund需要考虑年度范围132.93 - 183.90和当前价格182.86。许多人在以182.86或183.16下订单之前，会比较0.95%和。实时查看URTH价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI World ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI World ETF的最高价格是183.90。在132.93 - 183.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ishares MSCI World Index Fund的绩效。
iShares MSCI World ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI World ETF（URTH）的最低价格为132.93。将其与当前的182.86和132.93 - 183.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看URTH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
URTH股票是什么时候拆分的？
Ishares MSCI World Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、183.18和18.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 183.18
- 开盘价
- 182.92
- 卖价
- 182.86
- 买价
- 183.16
- 最低价
- 182.57
- 最高价
- 183.30
- 交易量
- 319
- 日变化
- -0.17%
- 月变化
- 0.95%
- 6个月变化
- 17.59%
- 年变化
- 18.36%