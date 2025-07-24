报价部分
货币 / URTH
回到股票

URTH: Ishares MSCI World Index Fund

182.86 USD 0.32 (0.17%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日URTH汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点182.57和高点183.30进行交易。

关注Ishares MSCI World Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

URTH新闻

常见问题解答

URTH股票今天的价格是多少？

Ishares MSCI World Index Fund股票今天的定价为182.86。它在182.57 - 183.30范围内交易，昨天的收盘价为183.18，交易量达到319。URTH的实时价格图表显示了这些更新。

Ishares MSCI World Index Fund股票是否支付股息？

Ishares MSCI World Index Fund目前的价值为182.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.36%和USD。实时查看图表以跟踪URTH走势。

如何购买URTH股票？

您可以以182.86的当前价格购买Ishares MSCI World Index Fund股票。订单通常设置在182.86或183.16附近，而319和-0.03%显示市场活动。立即关注URTH的实时图表更新。

如何投资URTH股票？

投资Ishares MSCI World Index Fund需要考虑年度范围132.93 - 183.90和当前价格182.86。许多人在以182.86或183.16下订单之前，会比较0.95%和。实时查看URTH价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI World ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI World ETF的最高价格是183.90。在132.93 - 183.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ishares MSCI World Index Fund的绩效。

iShares MSCI World ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI World ETF（URTH）的最低价格为132.93。将其与当前的182.86和132.93 - 183.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看URTH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

URTH股票是什么时候拆分的？

Ishares MSCI World Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、183.18和18.36%中可见。

日范围
182.57 183.30
年范围
132.93 183.90
前一天收盘价
183.18
开盘价
182.92
卖价
182.86
买价
183.16
最低价
182.57
最高价
183.30
交易量
319
日变化
-0.17%
月变化
0.95%
6个月变化
17.59%
年变化
18.36%
