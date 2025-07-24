QuotazioniSezioni
Valute / URTH
Tornare a Azioni

URTH: Ishares MSCI World Index Fund

183.04 USD 0.14 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio URTH ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 182.57 e ad un massimo di 183.30.

Segui le dinamiche di Ishares MSCI World Index Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

URTH News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni URTH oggi?

Oggi le azioni Ishares MSCI World Index Fund sono prezzate a 183.04. Viene scambiato all'interno di 182.57 - 183.30, la chiusura di ieri è stata 183.18 e il volume degli scambi ha raggiunto 235. Il grafico dei prezzi in tempo reale di URTH mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Ishares MSCI World Index Fund pagano dividendi?

Ishares MSCI World Index Fund è attualmente valutato a 183.04. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di URTH.

Come acquistare azioni URTH?

Puoi acquistare azioni Ishares MSCI World Index Fund al prezzo attuale di 183.04. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 183.04 o 183.34, mentre 235 e 0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di URTH sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni URTH?

Investire in Ishares MSCI World Index Fund implica considerare l'intervallo annuale 132.93 - 183.90 e il prezzo attuale 183.04. Molti confrontano 1.05% e 17.70% prima di effettuare ordini su 183.04 o 183.34. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di URTH con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI World ETF?

Il prezzo massimo di iShares MSCI World ETF nell'ultimo anno è stato 183.90. All'interno di 132.93 - 183.90, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 183.18 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ishares MSCI World Index Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI World ETF?

Il prezzo più basso di iShares MSCI World ETF (URTH) nel corso dell'anno è stato 132.93. Confrontandolo con gli attuali 183.04 e 132.93 - 183.90 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda URTH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di URTH?

Ishares MSCI World Index Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 183.18 e 18.48%.

Intervallo Giornaliero
182.57 183.30
Intervallo Annuale
132.93 183.90
Chiusura Precedente
183.18
Apertura
182.92
Bid
183.04
Ask
183.34
Minimo
182.57
Massimo
183.30
Volume
235
Variazione giornaliera
-0.08%
Variazione Mensile
1.05%
Variazione Semestrale
17.70%
Variazione Annuale
18.48%
21 ottobre, martedì
13:00
USD
Discorso del Governatore Waller della Fed
Agire
Fcst
Prev