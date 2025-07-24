- Übersicht
URTH: Ishares MSCI World Index Fund
Der Wechselkurs von URTH hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 182.57 bis zu einem Hoch von 183.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ishares MSCI World Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von URTH heute?
Die Aktie von Ishares MSCI World Index Fund (URTH) notiert heute bei 182.86. Sie wird innerhalb einer Spanne von 182.57 - 183.30 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 183.18 und das Handelsvolumen erreichte 319. Das Live-Chart von URTH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie URTH Dividenden?
Ishares MSCI World Index Fund wird derzeit mit 182.86 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von URTH zu verfolgen.
Wie kaufe ich URTH-Aktien?
Sie können Aktien von Ishares MSCI World Index Fund (URTH) zum aktuellen Kurs von 182.86 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 182.86 oder 183.16 platziert, während 319 und -0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von URTH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in URTH-Aktien?
Bei einer Investition in Ishares MSCI World Index Fund müssen die jährliche Spanne 132.93 - 183.90 und der aktuelle Kurs 182.86 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.95% und 17.59%, bevor sie Orders zu 182.86 oder 183.16 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von URTH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI World ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI World ETF (URTH) im vergangenen Jahr lag bei 183.90. Innerhalb von 132.93 - 183.90 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 183.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ishares MSCI World Index Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI World ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI World ETF (URTH) im Laufe des Jahres betrug 132.93. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 182.86 und der Spanne 132.93 - 183.90 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von URTH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von URTH statt?
Ishares MSCI World Index Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 183.18 und 18.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 183.18
- Eröffnung
- 182.92
- Bid
- 182.86
- Ask
- 183.16
- Tief
- 182.57
- Hoch
- 183.30
- Volumen
- 319
- Tagesänderung
- -0.17%
- Monatsänderung
- 0.95%
- 6-Monatsänderung
- 17.59%
- Jahresänderung
- 18.36%
- Akt
-
- Erw
- -4.625 M
- Vorh
- 3.524 M
- Akt
-
- Erw
- -0.310 M
- Vorh
- -0.703 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.613%
- Akt
-
- Erw
- Vorh