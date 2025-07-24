URTH hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Ishares MSCI World Index Fund hisse senedi 182.86 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 182.57 - 183.30 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 183.18 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 319 değerine ulaştı. URTH canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Ishares MSCI World Index Fund hisse senedi temettü ödüyor mu? Ishares MSCI World Index Fund hisse senedi şu anda 182.86 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 18.36% ve USD değerlerini izler. URTH hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

URTH hisse senedi nasıl alınır? Ishares MSCI World Index Fund hisselerini şu anki 182.86 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 182.86 ve Ask 183.16 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 319 ve günlük değişim oranı -0.03% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte URTH fiyat hareketlerini takip edin.

URTH hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Ishares MSCI World Index Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 132.93 - 183.90 ve mevcut fiyatı 182.86 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 182.86 veya Ask 183.16 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.95% ve 6 aylık değişim oranı 17.59% değerlerini karşılaştırır. URTH fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares MSCI World ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares MSCI World ETF hisse senedi yıllık olarak 183.90 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 132.93 - 183.90). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 183.18 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Ishares MSCI World Index Fund performansını takip edin.

iShares MSCI World ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares MSCI World ETF (URTH) hisse senedi yıllık olarak en düşük 132.93 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 182.86 ve hareket ettiği yıllık aralık 132.93 - 183.90 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki URTH fiyat hareketlerini izleyin.