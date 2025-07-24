- Panorámica
URTH: Ishares MSCI World Index Fund
El tipo de cambio de URTH de hoy ha cambiado un -0.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 182.57, mientras que el máximo ha alcanzado 183.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ishares MSCI World Index Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de URTH hoy?
Ishares MSCI World Index Fund (URTH) se evalúa hoy en 182.86. El instrumento se negocia dentro de 182.57 - 183.30; el cierre de ayer ha sido 183.18 y el volumen comercial ha alcanzado 319. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios URTH en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Ishares MSCI World Index Fund?
Ishares MSCI World Index Fund se evalúa actualmente en 182.86. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 18.36% y USD. Monitoree los movimientos de URTH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de URTH?
Puede comprar acciones de Ishares MSCI World Index Fund (URTH) al precio actual de 182.86. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 182.86 o 183.16, mientras que 319 y -0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de URTH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de URTH?
Invertir en Ishares MSCI World Index Fund implica tener en cuenta el rango anual 132.93 - 183.90 y el precio actual 182.86. Muchos comparan 0.95% y 17.59% antes de colocar órdenes en 182.86 o 183.16. Estudie los cambios diarios de precios de URTH en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares MSCI World ETF?
El precio más alto de iShares MSCI World ETF (URTH) en el último año ha sido 183.90. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 132.93 - 183.90, una comparación con 183.18 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Ishares MSCI World Index Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares MSCI World ETF?
El precio más bajo de iShares MSCI World ETF (URTH) para el año ha sido 132.93. La comparación con los actuales 182.86 y 132.93 - 183.90 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de URTH en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de URTH?
En el pasado, Ishares MSCI World Index Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 183.18 y 18.36% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 183.18
- Open
- 182.92
- Bid
- 182.86
- Ask
- 183.16
- Low
- 182.57
- High
- 183.30
- Volumen
- 319
- Cambio diario
- -0.17%
- Cambio mensual
- 0.95%
- Cambio a 6 meses
- 17.59%
- Cambio anual
- 18.36%
- Act.
-
- Pronós.
- -4.625 M
- Prev.
- 3.524 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.310 M
- Prev.
- -0.703 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.613%