URTH: Ishares MSCI World Index Fund
URTHの今日の為替レートは、-0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり182.57の安値と183.30の高値で取引されました。
Ishares MSCI World Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
URTH株の現在の価格は？
Ishares MSCI World Index Fundの株価は本日182.86です。182.57 - 183.30内で取引され、前日の終値は183.18、取引量は319に達しました。URTHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Ishares MSCI World Index Fundの株は配当を出しますか？
Ishares MSCI World Index Fundの現在の価格は182.86です。配当方針は会社によりますが、投資家は18.36%やUSDにも注目します。URTHの動きはライブチャートで確認できます。
URTH株を買う方法は？
Ishares MSCI World Index Fundの株は現在182.86で購入可能です。注文は通常182.86または183.16付近で行われ、319や-0.03%が市場の動きを示します。URTHの最新情報はライブチャートで確認できます。
URTH株に投資する方法は？
Ishares MSCI World Index Fundへの投資では、年間の値幅132.93 - 183.90と現在の182.86を考慮します。注文は多くの場合182.86や183.16で行われる前に、0.95%や17.59%と比較されます。URTHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares MSCI World ETFの株の最高値は？
iShares MSCI World ETFの過去1年の最高値は183.90でした。132.93 - 183.90内で株価は大きく変動し、183.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ishares MSCI World Index Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares MSCI World ETFの株の最低値は？
iShares MSCI World ETF(URTH)の年間最安値は132.93でした。現在の182.86や132.93 - 183.90と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。URTHの動きはライブチャートで確認できます。
URTHの株式分割はいつ行われましたか？
Ishares MSCI World Index Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、183.18、18.36%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 183.18
- 始値
- 182.92
- 買値
- 182.86
- 買値
- 183.16
- 安値
- 182.57
- 高値
- 183.30
- 出来高
- 319
- 1日の変化
- -0.17%
- 1ヶ月の変化
- 0.95%
- 6ヶ月の変化
- 17.59%
- 1年の変化
- 18.36%
- 実際
-
- 期待
- -4.625 M
- 前
- 3.524 M
- 実際
-
- 期待
- -0.310 M
- 前
- -0.703 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.613%
- 実際
-
- 期待
- 前