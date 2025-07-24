クォートセクション
通貨 / URTH
株に戻る

URTH: Ishares MSCI World Index Fund

182.86 USD 0.32 (0.17%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

URTHの今日の為替レートは、-0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり182.57の安値と183.30の高値で取引されました。

Ishares MSCI World Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

URTH News

よくあるご質問

URTH株の現在の価格は？

Ishares MSCI World Index Fundの株価は本日182.86です。182.57 - 183.30内で取引され、前日の終値は183.18、取引量は319に達しました。URTHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Ishares MSCI World Index Fundの株は配当を出しますか？

Ishares MSCI World Index Fundの現在の価格は182.86です。配当方針は会社によりますが、投資家は18.36%やUSDにも注目します。URTHの動きはライブチャートで確認できます。

URTH株を買う方法は？

Ishares MSCI World Index Fundの株は現在182.86で購入可能です。注文は通常182.86または183.16付近で行われ、319や-0.03%が市場の動きを示します。URTHの最新情報はライブチャートで確認できます。

URTH株に投資する方法は？

Ishares MSCI World Index Fundへの投資では、年間の値幅132.93 - 183.90と現在の182.86を考慮します。注文は多くの場合182.86や183.16で行われる前に、0.95%や17.59%と比較されます。URTHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI World ETFの株の最高値は？

iShares MSCI World ETFの過去1年の最高値は183.90でした。132.93 - 183.90内で株価は大きく変動し、183.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ishares MSCI World Index Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI World ETFの株の最低値は？

iShares MSCI World ETF(URTH)の年間最安値は132.93でした。現在の182.86や132.93 - 183.90と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。URTHの動きはライブチャートで確認できます。

URTHの株式分割はいつ行われましたか？

Ishares MSCI World Index Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、183.18、18.36%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
182.57 183.30
1年のレンジ
132.93 183.90
以前の終値
183.18
始値
182.92
買値
182.86
買値
183.16
安値
182.57
高値
183.30
出来高
319
1日の変化
-0.17%
1ヶ月の変化
0.95%
6ヶ月の変化
17.59%
1年の変化
18.36%
22 10月, 水曜日
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
期待
-4.625 M
3.524 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
期待
-0.310 M
-0.703 M
16:35
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
20年債券オークション
実際
期待
4.613%
20:00
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待