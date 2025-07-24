- Aperçu
URTH: Ishares MSCI World Index Fund
Le taux de change de URTH a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 182.57 et à un maximum de 183.30.
Suivez la dynamique Ishares MSCI World Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
URTH Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action URTH aujourd'hui ?
L'action Ishares MSCI World Index Fund est cotée à 183.04 aujourd'hui. Elle se négocie dans 182.57 - 183.30, a clôturé hier à 183.18 et son volume d'échange a atteint 235. Le graphique en temps réel du cours de URTH présente ces mises à jour.
L'action Ishares MSCI World Index Fund verse-t-elle des dividendes ?
Ishares MSCI World Index Fund est actuellement valorisé à 183.04. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 18.48% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de URTH.
Comment acheter des actions URTH ?
Vous pouvez acheter des actions Ishares MSCI World Index Fund au cours actuel de 183.04. Les ordres sont généralement placés à proximité de 183.04 ou de 183.34, le 235 et le 0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de URTH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action URTH ?
Investir dans Ishares MSCI World Index Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 132.93 - 183.90 et le prix actuel 183.04. Beaucoup comparent 1.05% et 17.70% avant de passer des ordres à 183.04 ou 183.34. Consultez le graphique du cours de URTH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI World ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares MSCI World ETF l'année dernière était 183.90. Au cours de 132.93 - 183.90, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 183.18 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Ishares MSCI World Index Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI World ETF ?
Le cours le plus bas de iShares MSCI World ETF (URTH) sur l'année a été 132.93. Sa comparaison avec 183.04 et 132.93 - 183.90 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de URTH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action URTH a-t-elle été divisée ?
Ishares MSCI World Index Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 183.18 et 18.48% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 183.18
- Ouverture
- 182.92
- Bid
- 183.04
- Ask
- 183.34
- Plus Bas
- 182.57
- Plus Haut
- 183.30
- Volume
- 235
- Changement quotidien
- -0.08%
- Changement Mensuel
- 1.05%
- Changement à 6 Mois
- 17.70%
- Changement Annuel
- 18.48%