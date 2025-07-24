Le taux de change de URTH a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 182.57 et à un maximum de 183.30.

Suivez la dynamique Ishares MSCI World Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.