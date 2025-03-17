- Visão do mercado
TUR: iShares MSCI Turkey ETF
A taxa do TUR para hoje mudou para -0.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.26 e o mais alto foi 33.74.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI Turkey ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TUR hoje?
Hoje iShares MSCI Turkey ETF (TUR) está avaliado em 33.37. O instrumento é negociado dentro de 33.26 - 33.74, o fechamento de ontem foi 33.61, e o volume de negociação atingiu 289. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TUR em tempo real.
As ações de iShares MSCI Turkey ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares MSCI Turkey ETF está avaliado em 33.37. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.80% e USD. Monitore os movimentos de TUR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TUR?
Você pode comprar ações de iShares MSCI Turkey ETF (TUR) pelo preço atual 33.37. Ordens geralmente são executadas perto de 33.37 ou 33.67, enquanto 289 e -0.95% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TUR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TUR?
Investir em iShares MSCI Turkey ETF envolve considerar a faixa anual 29.64 - 38.55 e o preço atual 33.37. Muitos comparam -4.66% e 8.52% antes de enviar ordens em 33.37 ou 33.67. Estude as mudanças diárias de preço de TUR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI Turkey ETF?
O maior preço de iShares MSCI Turkey ETF (TUR) no último ano foi 38.55. As ações oscilaram bastante dentro de 29.64 - 38.55, e a comparação com 33.61 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI Turkey ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI Turkey ETF?
O menor preço de iShares MSCI Turkey ETF (TUR) no ano foi 29.64. A comparação com o preço atual 33.37 e 29.64 - 38.55 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TUR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TUR?
No passado iShares MSCI Turkey ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 33.61 e -0.80% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 33.61
- Open
- 33.69
- Bid
- 33.37
- Ask
- 33.67
- Low
- 33.26
- High
- 33.74
- Volume
- 289
- Mudança diária
- -0.71%
- Mudança mensal
- -4.66%
- Mudança de 6 meses
- 8.52%
- Mudança anual
- -0.80%
- Atu.
-
- Projeç.
- 55.2
- Prév.
- 55.1
- Atu.
-
- Projeç.
- 49.8
- Prév.
- 51.7
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.8%
- Prév.
- 4.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.0%
- Prév.
- 3.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 422
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- $57.6 bilh
- Prév.
- $-344.8 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.