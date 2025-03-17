- Panorámica
TUR: iShares MSCI Turkey ETF
El tipo de cambio de TUR de hoy ha cambiado un -0.71%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.26, mientras que el máximo ha alcanzado 33.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI Turkey ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TUR News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de TUR hoy?
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) se evalúa hoy en 33.37. El instrumento se negocia dentro de 33.26 - 33.74; el cierre de ayer ha sido 33.61 y el volumen comercial ha alcanzado 289. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TUR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares MSCI Turkey ETF?
iShares MSCI Turkey ETF se evalúa actualmente en 33.37. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.80% y USD. Monitoree los movimientos de TUR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de TUR?
Puede comprar acciones de iShares MSCI Turkey ETF (TUR) al precio actual de 33.37. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 33.37 o 33.67, mientras que 289 y -0.95% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TUR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de TUR?
Invertir en iShares MSCI Turkey ETF implica tener en cuenta el rango anual 29.64 - 38.55 y el precio actual 33.37. Muchos comparan -4.66% y 8.52% antes de colocar órdenes en 33.37 o 33.67. Estudie los cambios diarios de precios de TUR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares MSCI Turkey ETF?
El precio más alto de iShares MSCI Turkey ETF (TUR) en el último año ha sido 38.55. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 29.64 - 38.55, una comparación con 33.61 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares MSCI Turkey ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares MSCI Turkey ETF?
El precio más bajo de iShares MSCI Turkey ETF (TUR) para el año ha sido 29.64. La comparación con los actuales 33.37 y 29.64 - 38.55 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TUR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TUR?
En el pasado, iShares MSCI Turkey ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 33.61 y -0.80% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 33.61
- Open
- 33.69
- Bid
- 33.37
- Ask
- 33.67
- Low
- 33.26
- High
- 33.74
- Volumen
- 289
- Cambio diario
- -0.71%
- Cambio mensual
- -4.66%
- Cambio a 6 meses
- 8.52%
- Cambio anual
- -0.80%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.734%
- Pronós.
- Prev.
- 4.651%