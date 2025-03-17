TUR hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares MSCI Turkey ETF hisse senedi 33.37 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 33.26 - 33.74 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 33.61 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 289 değerine ulaştı. TUR canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares MSCI Turkey ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares MSCI Turkey ETF hisse senedi şu anda 33.37 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.80% ve USD değerlerini izler. TUR hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

TUR hisse senedi nasıl alınır? iShares MSCI Turkey ETF hisselerini şu anki 33.37 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 33.37 ve Ask 33.67 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 289 ve günlük değişim oranı -0.95% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte TUR fiyat hareketlerini takip edin.

TUR hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares MSCI Turkey ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 29.64 - 38.55 ve mevcut fiyatı 33.37 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 33.37 veya Ask 33.67 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -4.66% ve 6 aylık değişim oranı 8.52% değerlerini karşılaştırır. TUR fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares MSCI Turkey ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares MSCI Turkey ETF hisse senedi yıllık olarak 38.55 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 29.64 - 38.55). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 33.61 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares MSCI Turkey ETF performansını takip edin.

iShares MSCI Turkey ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares MSCI Turkey ETF (TUR) hisse senedi yıllık olarak en düşük 29.64 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 33.37 ve hareket ettiği yıllık aralık 29.64 - 38.55 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki TUR fiyat hareketlerini izleyin.