QuotazioniSezioni
Valute / TUR
Tornare a Azioni

TUR: iShares MSCI Turkey ETF

33.39 USD 0.22 (0.65%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TUR ha avuto una variazione del -0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.26 e ad un massimo di 33.74.

Segui le dinamiche di iShares MSCI Turkey ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TUR News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni TUR oggi?

Oggi le azioni iShares MSCI Turkey ETF sono prezzate a 33.39. Viene scambiato all'interno di 33.26 - 33.74, la chiusura di ieri è stata 33.61 e il volume degli scambi ha raggiunto 280. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TUR mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares MSCI Turkey ETF pagano dividendi?

iShares MSCI Turkey ETF è attualmente valutato a 33.39. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.74% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TUR.

Come acquistare azioni TUR?

Puoi acquistare azioni iShares MSCI Turkey ETF al prezzo attuale di 33.39. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 33.39 o 33.69, mentre 280 e -0.89% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TUR sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni TUR?

Investire in iShares MSCI Turkey ETF implica considerare l'intervallo annuale 29.64 - 38.55 e il prezzo attuale 33.39. Molti confrontano -4.60% e 8.59% prima di effettuare ordini su 33.39 o 33.69. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TUR con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI Turkey ETF?

Il prezzo massimo di iShares MSCI Turkey ETF nell'ultimo anno è stato 38.55. All'interno di 29.64 - 38.55, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 33.61 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI Turkey ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI Turkey ETF?

Il prezzo più basso di iShares MSCI Turkey ETF (TUR) nel corso dell'anno è stato 29.64. Confrontandolo con gli attuali 33.39 e 29.64 - 38.55 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TUR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TUR?

iShares MSCI Turkey ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 33.61 e -0.74%.

Intervallo Giornaliero
33.26 33.74
Intervallo Annuale
29.64 38.55
Chiusura Precedente
33.61
Apertura
33.69
Bid
33.39
Ask
33.69
Minimo
33.26
Massimo
33.74
Volume
280
Variazione giornaliera
-0.65%
Variazione Mensile
-4.60%
Variazione Semestrale
8.59%
Variazione Annuale
-0.74%
09 ottobre, giovedì
12:30
USD
Discorso del Presidente della Fed Powell
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:35
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
12:45
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
16:00
USD
Rapporto WASDE
Agire
Fcst
Prev
16:45
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Obbligazioni a 30 anni
Agire
4.734%
Fcst
Prev
4.651%
19:45
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev