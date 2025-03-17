- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TUR: iShares MSCI Turkey ETF
Der Wechselkurs von TUR hat sich für heute um -0.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.26 bis zu einem Hoch von 33.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI Turkey ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TUR News
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- Focus On Frontier Markets Debt
- TUR: Investing In The Turkish Economy (NASDAQ:TUR)
- Risk Rethought: Local Currency In A Shifting World
- BofA sees South Africa top, Türkiye fall in market rankings
- Country ETFs Since 'Liberation Day'
- Turkish president’s main rival is arrested. The lira is crashing.
- This sector may be the ‘accidental beneficiary’ of a U.S. growth scare, says JPMorgan
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TUR heute?
Die Aktie von iShares MSCI Turkey ETF (TUR) notiert heute bei 33.37. Sie wird innerhalb einer Spanne von 33.26 - 33.74 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 33.61 und das Handelsvolumen erreichte 289. Das Live-Chart von TUR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TUR Dividenden?
iShares MSCI Turkey ETF wird derzeit mit 33.37 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.80% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TUR zu verfolgen.
Wie kaufe ich TUR-Aktien?
Sie können Aktien von iShares MSCI Turkey ETF (TUR) zum aktuellen Kurs von 33.37 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.37 oder 33.67 platziert, während 289 und -0.95% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TUR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TUR-Aktien?
Bei einer Investition in iShares MSCI Turkey ETF müssen die jährliche Spanne 29.64 - 38.55 und der aktuelle Kurs 33.37 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -4.66% und 8.52%, bevor sie Orders zu 33.37 oder 33.67 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TUR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Turkey ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI Turkey ETF (TUR) im vergangenen Jahr lag bei 38.55. Innerhalb von 29.64 - 38.55 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 33.61 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares MSCI Turkey ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Turkey ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI Turkey ETF (TUR) im Laufe des Jahres betrug 29.64. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.37 und der Spanne 29.64 - 38.55 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TUR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TUR statt?
iShares MSCI Turkey ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 33.61 und -0.80% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.61
- Eröffnung
- 33.69
- Bid
- 33.37
- Ask
- 33.67
- Tief
- 33.26
- Hoch
- 33.74
- Volumen
- 289
- Tagesänderung
- -0.71%
- Monatsänderung
- -4.66%
- 6-Monatsänderung
- 8.52%
- Jahresänderung
- -0.80%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.734%
- Erw
- Vorh
- 4.651%