TUR: iShares MSCI Turkey ETF

33.39 USD 0.22 (0.65%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TUR a changé de -0.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.26 et à un maximum de 33.74.

Suivez la dynamique iShares MSCI Turkey ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action TUR aujourd'hui ?

L'action iShares MSCI Turkey ETF est cotée à 33.39 aujourd'hui. Elle se négocie dans 33.26 - 33.74, a clôturé hier à 33.61 et son volume d'échange a atteint 280. Le graphique en temps réel du cours de TUR présente ces mises à jour.

L'action iShares MSCI Turkey ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares MSCI Turkey ETF est actuellement valorisé à 33.39. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.74% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TUR.

Comment acheter des actions TUR ?

Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI Turkey ETF au cours actuel de 33.39. Les ordres sont généralement placés à proximité de 33.39 ou de 33.69, le 280 et le -0.89% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TUR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action TUR ?

Investir dans iShares MSCI Turkey ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 29.64 - 38.55 et le prix actuel 33.39. Beaucoup comparent -4.60% et 8.59% avant de passer des ordres à 33.39 ou 33.69. Consultez le graphique du cours de TUR en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI Turkey ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares MSCI Turkey ETF l'année dernière était 38.55. Au cours de 29.64 - 38.55, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 33.61 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI Turkey ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI Turkey ETF ?

Le cours le plus bas de iShares MSCI Turkey ETF (TUR) sur l'année a été 29.64. Sa comparaison avec 33.39 et 29.64 - 38.55 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TUR sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action TUR a-t-elle été divisée ?

iShares MSCI Turkey ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 33.61 et -0.74% après les opérations sur titres.

Range quotidien
33.26 33.74
Range Annuel
29.64 38.55
Clôture Précédente
33.61
Ouverture
33.69
Bid
33.39
Ask
33.69
Plus Bas
33.26
Plus Haut
33.74
Volume
280
Changement quotidien
-0.65%
Changement Mensuel
-4.60%
Changement à 6 Mois
8.59%
Changement Annuel
-0.74%
