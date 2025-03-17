报价部分
货币 / TUR
TUR: iShares MSCI Turkey ETF

33.37 USD 0.24 (0.71%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TUR汇率已更改-0.71%。当日，交易品种以低点33.26和高点33.74进行交易。

关注iShares MSCI Turkey ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

TUR股票今天的价格是多少？

iShares MSCI Turkey ETF股票今天的定价为33.37。它在33.26 - 33.74范围内交易，昨天的收盘价为33.61，交易量达到289。TUR的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI Turkey ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI Turkey ETF目前的价值为33.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.80%和USD。实时查看图表以跟踪TUR走势。

如何购买TUR股票？

您可以以33.37的当前价格购买iShares MSCI Turkey ETF股票。订单通常设置在33.37或33.67附近，而289和-0.95%显示市场活动。立即关注TUR的实时图表更新。

如何投资TUR股票？

投资iShares MSCI Turkey ETF需要考虑年度范围29.64 - 38.55和当前价格33.37。许多人在以33.37或33.67下订单之前，会比较-4.66%和。实时查看TUR价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI Turkey ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI Turkey ETF的最高价格是38.55。在29.64 - 38.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI Turkey ETF的绩效。

iShares MSCI Turkey ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI Turkey ETF（TUR）的最低价格为29.64。将其与当前的33.37和29.64 - 38.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TUR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TUR股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI Turkey ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.61和-0.80%中可见。

日范围
33.26 33.74
年范围
29.64 38.55
前一天收盘价
33.61
开盘价
33.69
卖价
33.37
买价
33.67
最低价
33.26
最高价
33.74
交易量
289
日变化
-0.71%
月变化
-4.66%
6个月变化
8.52%
年变化
-0.80%
