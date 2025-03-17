クォートセクション
通貨 / TUR
TUR: iShares MSCI Turkey ETF

33.37 USD 0.24 (0.71%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TURの今日の為替レートは、-0.71%変化しました。日中、通貨は1あたり33.26の安値と33.74の高値で取引されました。

iShares MSCI Turkey ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

TUR株の現在の価格は？

iShares MSCI Turkey ETFの株価は本日33.37です。33.26 - 33.74内で取引され、前日の終値は33.61、取引量は289に達しました。TURのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares MSCI Turkey ETFの株は配当を出しますか？

iShares MSCI Turkey ETFの現在の価格は33.37です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.80%やUSDにも注目します。TURの動きはライブチャートで確認できます。

TUR株を買う方法は？

iShares MSCI Turkey ETFの株は現在33.37で購入可能です。注文は通常33.37または33.67付近で行われ、289や-0.95%が市場の動きを示します。TURの最新情報はライブチャートで確認できます。

TUR株に投資する方法は？

iShares MSCI Turkey ETFへの投資では、年間の値幅29.64 - 38.55と現在の33.37を考慮します。注文は多くの場合33.37や33.67で行われる前に、-4.66%や8.52%と比較されます。TURの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Turkey ETFの株の最高値は？

iShares MSCI Turkey ETFの過去1年の最高値は38.55でした。29.64 - 38.55内で株価は大きく変動し、33.61と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI Turkey ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Turkey ETFの株の最低値は？

iShares MSCI Turkey ETF(TUR)の年間最安値は29.64でした。現在の33.37や29.64 - 38.55と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TURの動きはライブチャートで確認できます。

TURの株式分割はいつ行われましたか？

iShares MSCI Turkey ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、33.61、-0.80%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
33.26 33.74
1年のレンジ
29.64 38.55
以前の終値
33.61
始値
33.69
買値
33.37
買値
33.67
安値
33.26
高値
33.74
出来高
289
1日の変化
-0.71%
1ヶ月の変化
-4.66%
6ヶ月の変化
8.52%
1年の変化
-0.80%
09 10月, 木曜日
12:30
USD
FRB Powell議長発言
実際
期待
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
12:35
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
12:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
WASDE報告書
実際
期待
16:45
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
30年債入札
実際
4.734%
期待
4.651%
19:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待