TUR: iShares MSCI Turkey ETF
TURの今日の為替レートは、-0.71%変化しました。日中、通貨は1あたり33.26の安値と33.74の高値で取引されました。
iShares MSCI Turkey ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TUR News
よくあるご質問
TUR株の現在の価格は？
iShares MSCI Turkey ETFの株価は本日33.37です。33.26 - 33.74内で取引され、前日の終値は33.61、取引量は289に達しました。TURのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares MSCI Turkey ETFの株は配当を出しますか？
iShares MSCI Turkey ETFの現在の価格は33.37です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.80%やUSDにも注目します。TURの動きはライブチャートで確認できます。
TUR株を買う方法は？
iShares MSCI Turkey ETFの株は現在33.37で購入可能です。注文は通常33.37または33.67付近で行われ、289や-0.95%が市場の動きを示します。TURの最新情報はライブチャートで確認できます。
TUR株に投資する方法は？
iShares MSCI Turkey ETFへの投資では、年間の値幅29.64 - 38.55と現在の33.37を考慮します。注文は多くの場合33.37や33.67で行われる前に、-4.66%や8.52%と比較されます。TURの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares MSCI Turkey ETFの株の最高値は？
iShares MSCI Turkey ETFの過去1年の最高値は38.55でした。29.64 - 38.55内で株価は大きく変動し、33.61と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI Turkey ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares MSCI Turkey ETFの株の最低値は？
iShares MSCI Turkey ETF(TUR)の年間最安値は29.64でした。現在の33.37や29.64 - 38.55と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TURの動きはライブチャートで確認できます。
TURの株式分割はいつ行われましたか？
iShares MSCI Turkey ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、33.61、-0.80%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 33.61
- 始値
- 33.69
- 買値
- 33.37
- 買値
- 33.67
- 安値
- 33.26
- 高値
- 33.74
- 出来高
- 289
- 1日の変化
- -0.71%
- 1ヶ月の変化
- -4.66%
- 6ヶ月の変化
- 8.52%
- 1年の変化
- -0.80%
