TUR: iShares MSCI Turkey ETF
Курс TUR за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.26, а максимальная — 33.74.
Следите за динамикой iShares MSCI Turkey ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TUR
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TUR сегодня?
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) сегодня оценивается на уровне 33.37. Инструмент торгуется в пределах 33.26 - 33.74, вчерашнее закрытие составило 33.61, а торговый объем достиг 289. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TUR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Turkey ETF?
iShares MSCI Turkey ETF в настоящее время оценивается в 33.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.80% и USD. Отслеживайте движения TUR на графике в реальном времени.
Как купить акции TUR?
Вы можете купить акции iShares MSCI Turkey ETF (TUR) по текущей цене 33.37. Ордера обычно размещаются около 33.37 или 33.67, тогда как 289 и -0.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TUR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TUR?
Инвестирование в iShares MSCI Turkey ETF предполагает учет годового диапазона 29.64 - 38.55 и текущей цены 33.37. Многие сравнивают -4.66% и 8.52% перед размещением ордеров на 33.37 или 33.67. Изучайте ежедневные изменения цены TUR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Turkey ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI Turkey ETF (TUR) за последний год составила 38.55. Акции заметно колебались в пределах 29.64 - 38.55, сравнение с 33.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Turkey ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Turkey ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI Turkey ETF (TUR) за год составила 29.64. Сравнение с текущими 33.37 и 29.64 - 38.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TUR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TUR?
В прошлом iShares MSCI Turkey ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.61 и -0.80% после корпоративных действий.
