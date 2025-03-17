КотировкиРазделы
TUR: iShares MSCI Turkey ETF

33.37 USD 0.24 (0.71%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TUR за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.26, а максимальная — 33.74.

Следите за динамикой iShares MSCI Turkey ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TUR сегодня?

iShares MSCI Turkey ETF (TUR) сегодня оценивается на уровне 33.37. Инструмент торгуется в пределах 33.26 - 33.74, вчерашнее закрытие составило 33.61, а торговый объем достиг 289. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TUR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Turkey ETF?

iShares MSCI Turkey ETF в настоящее время оценивается в 33.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.80% и USD. Отслеживайте движения TUR на графике в реальном времени.

Как купить акции TUR?

Вы можете купить акции iShares MSCI Turkey ETF (TUR) по текущей цене 33.37. Ордера обычно размещаются около 33.37 или 33.67, тогда как 289 и -0.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TUR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TUR?

Инвестирование в iShares MSCI Turkey ETF предполагает учет годового диапазона 29.64 - 38.55 и текущей цены 33.37. Многие сравнивают -4.66% и 8.52% перед размещением ордеров на 33.37 или 33.67. Изучайте ежедневные изменения цены TUR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Turkey ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI Turkey ETF (TUR) за последний год составила 38.55. Акции заметно колебались в пределах 29.64 - 38.55, сравнение с 33.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Turkey ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Turkey ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI Turkey ETF (TUR) за год составила 29.64. Сравнение с текущими 33.37 и 29.64 - 38.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TUR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TUR?

В прошлом iShares MSCI Turkey ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.61 и -0.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.26 33.74
Годовой диапазон
29.64 38.55
Предыдущее закрытие
33.61
Open
33.69
Bid
33.37
Ask
33.67
Low
33.26
High
33.74
Объем
289
Дневное изменение
-0.71%
Месячное изменение
-4.66%
6-месячное изменение
8.52%
Годовое изменение
-0.80%
10 октября, пятница
14:00
USD
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
55.2
Пред.
55.1
14:00
USD
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
49.8
Пред.
51.7
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
4.8%
Пред.
4.7%
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
4.0%
Пред.
3.7%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
422
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
549
18:00
USD
Баланс федерального бюджета
Акт.
Прог.
$​57.6 млрд
Пред.
$​-344.8 млрд
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.