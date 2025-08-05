Moedas / TDG
TDG: Transdigm Group Incorporated
1276.14 USD 5.98 (0.47%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TDG para hoje mudou para -0.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1265.49 e o mais alto foi 1292.52.
Veja a dinâmica do par de moedas Transdigm Group Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TDG Notícias
- TransDigm Group amends credit agreement to reprice and extend term loans
- Jefferies reduz preço-alvo da TransDigm para US$ 1.490 devido a preocupações com o mercado de reposição
- TransDigm stock price target lowered to $1,490 by Jefferies on aftermarket concerns
- TransDigm stock rating cut to Sector Perform by RBC on M&A uncertainty
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- What Investors Should Expect From The August 2025 Job Report
- TransDigm: More Debt And A Special Dividend (NYSE:TDG)
- HEICO stock maintains Neutral rating at UBS after strong Q3 results
- TransDigm declares $90 per share special cash dividend
- Toast, Amazon, Thermo Fisher Scientific On CNBC’s ‘Final Trades’ - TransDigm Gr (NYSE:TDG), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- MRCY Stock Surges 27% as Q4 Earnings and Revenue Beat Estimates
- TransDigm price target raised to $1,839 from $1,815 at UBS
- TransDigm (TDG) Loses 7.4% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- TransDigm (TDG) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- TransDigm: Buy The Dip On Disappointing Earnings (NYSE:TDG)
- TransDigm (TDG) Q3 Margin Hits 54%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- TransDigm Q3 Earnings Miss Estimates, Sales Increase Y/Y
- Axon Tops Q2 Earnings & Revenue Estimates, Raises 2025 Guidance
- TransDigm Group (TDG) Q3 Earnings and Revenues Lag Estimates
- TransDigm Q3 2025 slides: revenue up 9.3%, stock falls despite raised guidance
- TransDigm shares fall 7% as Q3 revenue misses estimates
Faixa diária
1265.49 1292.52
Faixa anual
1183.60 1623.82
- Fechamento anterior
- 1282.12
- Open
- 1282.93
- Bid
- 1276.14
- Ask
- 1276.44
- Low
- 1265.49
- High
- 1292.52
- Volume
- 280
- Mudança diária
- -0.47%
- Mudança mensal
- -2.92%
- Mudança de 6 meses
- -7.31%
- Mudança anual
- -10.76%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh