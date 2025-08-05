Valute / TDG
TDG: Transdigm Group Incorporated
1281.85 USD 6.12 (0.48%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TDG ha avuto una variazione del -0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1273.60 e ad un massimo di 1296.48.
Segui le dinamiche di Transdigm Group Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1273.60 1296.48
Intervallo Annuale
1183.60 1623.82
- Chiusura Precedente
- 1287.97
- Apertura
- 1294.13
- Bid
- 1281.85
- Ask
- 1282.15
- Minimo
- 1273.60
- Massimo
- 1296.48
- Volume
- 216
- Variazione giornaliera
- -0.48%
- Variazione Mensile
- -2.48%
- Variazione Semestrale
- -6.89%
- Variazione Annuale
- -10.36%
20 settembre, sabato