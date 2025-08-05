통화 / TDG
TDG: Transdigm Group Incorporated
1281.85 USD 6.12 (0.48%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TDG 환율이 오늘 -0.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1273.60이고 고가는 1296.48이었습니다.
Transdigm Group Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TDG News
- TransDigm, 대출 계약 조건 변경 및 연장
- TransDigm Group amends credit agreement to reprice and extend term loans
- 트랜스다임 목표 주가, 제프리스, 애프터마켓 우려로 1,490달러로 하향
- TransDigm stock price target lowered to $1,490 by Jefferies on aftermarket concerns
- TransDigm stock rating cut to Sector Perform by RBC on M&A uncertainty
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- What Investors Should Expect From The August 2025 Job Report
- TransDigm: More Debt And A Special Dividend (NYSE:TDG)
- HEICO stock maintains Neutral rating at UBS after strong Q3 results
- TransDigm declares $90 per share special cash dividend
- Toast, Amazon, Thermo Fisher Scientific On CNBC’s ‘Final Trades’ - TransDigm Gr (NYSE:TDG), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- MRCY Stock Surges 27% as Q4 Earnings and Revenue Beat Estimates
- TransDigm price target raised to $1,839 from $1,815 at UBS
- TransDigm (TDG) Loses 7.4% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- TransDigm (TDG) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- TransDigm: Buy The Dip On Disappointing Earnings (NYSE:TDG)
- TransDigm (TDG) Q3 Margin Hits 54%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- TransDigm Q3 Earnings Miss Estimates, Sales Increase Y/Y
- Axon Tops Q2 Earnings & Revenue Estimates, Raises 2025 Guidance
- TransDigm Group (TDG) Q3 Earnings and Revenues Lag Estimates
- TransDigm Q3 2025 slides: revenue up 9.3%, stock falls despite raised guidance
일일 변동 비율
1273.60 1296.48
년간 변동
1183.60 1623.82
- 이전 종가
- 1287.97
- 시가
- 1294.13
- Bid
- 1281.85
- Ask
- 1282.15
- 저가
- 1273.60
- 고가
- 1296.48
- 볼륨
- 216
- 일일 변동
- -0.48%
- 월 변동
- -2.48%
- 6개월 변동
- -6.89%
- 년간 변동율
- -10.36%
